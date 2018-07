Sote-valiokunnan jäsenen kova ulostulo: ”Hallituksen jää tulee pettämään syksyllä”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) puolustaa voimakkaasti valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.).

Kuusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajaa syytti perjantaina Kiurun käyttäneen asemaansa sote-uudistuksen käsittelyn viivyttelyyn.

Juvosen mukaan valiokunnalta puuttuu edelleen sote-lakiesityksiin liittyvää materiaalia. Hän pitää Kiuruun kohdistuvia syytöksiä kohtuuttomina.

–Hallitus antoi tekohengitystä sotelle heinäkuun ylimääräisen viikon, jonka valiokunta istui tunnollisesti. Hallitus ilmeisesti kuvitteli, että valiokunnasta tulee kesällä lomalaitumille kaipaavia lampaita, jotka eivät pidä kansalaisten ja Suomen puolia, vaan kumileimasimena ”laskee” liukuhihnalta sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain läpi ilman kritiikkiä tai perusteellista käsittelyä. Tämä käsitys oli väärä, työt tehdään huolella ja vastuullisesti. Hallitus ajaa kiihtyneessä tilassa sotea eteenpäin. He eivät korvaansa lotkauta sille, että valiokunnalta puuttuu vielä lakiesityksiin liittyvää vastinemateriaalia, Juvonen kommentoi tiedotteessaan.

Hänen mukaansa myös asiantuntijoita on ollut vaikea saada paikalle kuultavaksi kesäaikaan.

–Kiire on ollut pakottavaa ja se on syönyt valiokunnan työrauhaa, Juvonen sanoo.

Hän kuvailee sote-lakien valmistelun olleen ilmeisen kiireistä, mikä on Juvosen mukaan vaikuttanut myös laatua heikentävästi.

–Välillä tuntuu, että monissa kohdissa on kuin kokeiltu kepillä jäätä, että kantaako. No ei kanna, hallituksen jää tulee pettämään syksyllä. Pääministerin ilmoitus oli vasta alkusoittoa. Hallitus on poistanut muun muassa asiakassetelin sitovuuden, joka on kerrassaan uskomatonta. Tämäkin tulee vielä bumerangina takaisin syksyllä, Juvonen toteaa.

–Paniikkinappulaa painetaan silloin, kun peli on menetetty. Valiokunnan opposition toimintaa ja valiokunnan toimintakykyä arvostellessaan hallitus kompastuu omiin kengännauhoihinsa. Ja se lento ei ole kaunista katseltavaa. Paniikissa voi mennä toimintakyky ja se on mennyt hallitukselta, ei sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, hän jatkaa.

Juvosen mukaan Krista Kiurua kohtaan esitetyt syytökset ovat kohtuuttomia.

–Perustuslakivaliokunnan vastine oli vahva. Valinnanvapauslain korjaukset on tehtävä huolella. Perustuslakivaliokunta käy sosiaali- ja terveysvaliokunnan laatiman mietinnön sen valmistumisen jälkeen läpi vielä kertaalleen. Heidän pöydälleen ei tule lähettää mitään keskeneräistä tekelettä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vastuu tässä asiassa on suuri, hän korostaa.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoo, ettei valiokuntaa saa syyttää siitä, että se selvittää sote-uudistusta huolella.

–Hallituksen kansanedustajat ovat nyt keksineet viimeisimpänä kiirehtimistemppunaan kantelun valiokunnan puheenjohtajasta. Hallitus on itse tuonut sote-sotkun eduskuntaan, josta perustuslakivaliokunta vaati kunnon lisäselvitykset, jonka jälkeen perustuslakivaliokunta katsoo onko muutokset hyväksyttävissä.Ei sitä pelkällä hallituksen pakottamisella saada läpi, Meri kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän muistuttaa, että perustuslakivaliokunta on jo huomauttanut hallitusta kiirehtimisestä ja todennut, että esimerkiksi perustuslakivaliokunnan työtä ei voi hallituksen aikataululla pakottaa.

–Huomaa, ettei mikään hallitusta kiinnosta. Pakko saada läpi mitä tahansa kun ne vaalit on ensi keväänä. Edesvastuutonta. Sote-syylliset löytyy kyllä ihan hallituksen riveistä. Ei opposition edustajista. Kyseessä on hallituksen - ei opposition – esitys, hän kommentoi.

Krista Kiurusta tehdyn kantelun ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Pekka Puska ja Martti Talja sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala. Kukaan hallituspuolue kokoomuksen kolmesta valiokunnan jäsenestä ei allekirjoittanut kantelua.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoi Uudelle Suomelle perjantaina, että kyseessä on hätähuuto eduskunnan johdon suuntaan.

