Nyt puhuu kovien syytösten kohteeksi joutunut Krista Kiuru: ”Kauaa nämä Juha Sipilän vakuuttelut eivät olleet voimassa”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoo yllättyneensä valiokunnan keskustaryhmän ulostulosta.

Kuusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajaa syytti perjantaina Kiurun käyttäneen asemaansa sote-uudistuksen käsittelyn viivyttelyyn. Kiurusta tehdyn kantelun ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Pekka Puska ja Martti Talja sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala. Kukaan hallituspuolue kokoomuksen kolmesta valiokunnan jäsenestä ei allekirjoittanut kantelua.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti perjantaina työnsä hyväntuulisessa ja yhteistyöhakuisessa tunnelmassa.

–Yllätykseni olikin suuri, kun huomasin sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustaryhmän ulostulon, missä ei ole tietoakaan hyvätuulisen valiokunnan kokoustunnelmasta tänään. Politiikan vastenmielisin piirre on siinä, kun asiat eivät enää riitele vaan ihmiset. Silloin pulassa ollessa etsitään joku muu taho syylliseksi ja käännetään kaikin keinoin huomio sinne. Sama virsi on jatkunut läpi kevään, Kiuru toteaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

–Osittain oman joukon yhteishengen lujittamiseksi ja osaksi oman toiminnan virheiden peittämiseksi on helppoa vierittää keinolla millä hyvänsä epäonnistuminen toisten syyksi. Ajattelin jo hetken, että ehkä pääministerin ilmoituksen jälkeen tilanne korjaantuisi, ja yksittäisetkin edustajat katsoivat tosiasioita silmiin, mutta toisin kävi gallup-paniikissa, hän jatkaa.

Kiuru sanoo, että jos hallituksen sote-esitykset olisi valmisteltu normaalia lainvalmistelua noudattaen siten, että ne olisivat sopusoinnussa perustuslain kanssa, mitään ongelmia ei olisi.

–Kaikesta hallituksen vakuuttelusta huolimatta valmistelu on ollut varsinaista vuoristorataa. Valiokuntatyötä on vaikeuttanut pirstaleisesti valmistellut hallituksen esitykset. On annettu useita täydentäviä hallituksen esityksiä, ministerin kirjelmiä, vastineita sekä täydentäviä vastineita. Tilannetta kuvaa hyvin se, että valiokunta sai hallitukselta vastineen perustuslakivaliokunnan lausuntoon alle kolme viikkoa sitten. Siitä huolimatta vastineen pykäliä on jo korjattu jälleen uudella vastineella. Uusia pykäliä satelee tasaisella vauhdilla, hän kuvailee.

Hänen mukaansa myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) viime viikolla antamasta ilmoituksesta jäi epäselväksi, milloin uusien linjausten mukaiset pykälämuutokset valmistellaan.

–Valiokunnalle on nyt kerrottu, että uusi vastine on jälleen luvassa 20.8. Kokonaisuuden osia on yhdeksän, joista seitsemästä tehdään mietintö ja kahdesta lausunto. Hallituksesta annettiin vielä kevättalvella ymmärtää, että kokonaisuuteen liittyvät eri esitykset olisivat maanneet eduskunnassa yli vuoden ilman käsittelyä. Tosiasiassa kaikkiin osiin on tehty isoja ja pieniä muutoksia liukuhihnalta niin, että käytännössä pääsiäisen jouduttiin kaikkien esitysten osalta aloittamaan uusi tarkastelu, Kiuru kommentoi.

Hän muistuttaa myös perustuslakivaliokunnan linjauksesta, jonka mukaan vaadittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa, kunhan ne tehdään huolellisesti ja sille varataan riittävä aika.

–Pääministeri Sipilä totesi pääministerin ilmoitusta eduskunnalle antaessaan, että nyt valiokunnalle annetaan työrauha, ja että uudet aikataulut antavat tilaa huolelliselle käsittelylle. Kauaa nämä vakuuttelut eivät olleet voimassa, Kiuru kuittaa.

"Voimakas hätähuuto eduskunnan johdon suuntaan"

Kiurusta tehdyn kantelun allekirjoittaneet kansanedustajat katsovat, että Kiuru ei ole noudattanut eduskunnan työjärjestyksen sääntöä ”asioiden viivytyksettömästä käsittelystä”.

–Tämä on voimakas hätähuuto eduskunnan johdon suuntaan, jotta se kiinnittäisi huomiota meidän huoleemme siitä, että näillä menettelytavoilla me emme saa tätä sote-uudistusta läpi tässä valiokunnassa, valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sanoi Uudelle Suomelle perjantaina.

Valiokunnassa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen puolustaa Kiurua ja sanoo, että valiokunnalta puuttuu edelleen sote-lakiesityksiin liittyvää materiaalia. Hän pitää Kiuruun kohdistuvia syytöksiä kohtuuttomina.

–Hallitus antoi tekohengitystä sotelle heinäkuun ylimääräisen viikon, jonka valiokunta istui tunnollisesti. Hallitus ilmeisesti kuvitteli, että valiokunnasta tulee kesällä lomalaitumille kaipaavia lampaita, jotka eivät pidä kansalaisten ja Suomen puolia, vaan kumileimasimena ”laskee” liukuhihnalta sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain läpi ilman kritiikkiä tai perusteellista käsittelyä. Tämä käsitys oli väärä, työt tehdään huolella ja vastuullisesti. Hallitus ajaa kiihtyneessä tilassa sotea eteenpäin. He eivät korvaansa lotkauta sille, että valiokunnalta puuttuu vielä lakiesityksiin liittyvää vastinemateriaalia, Juvonen kommentoi tiedotteessaan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toimitti julkisuuteen perjantaina tiedotteen, jossa hän puolusti kiivaasti Kiurun toimintaa. Hänen mukaansa kantelu on merkki siitä, että keskusta on paniikissa.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) kertoi perjantaina, että kantelu otetaan käsittelyyn syysistuntokaudella.

Lue lisää:

Sote-valiokunnan jäsenen kova ulostulo: ”Hallituksen jää tulee pettämään syksyllä”

Kansanedustajien kova avautuminen Krista Kiurusta: ”Tämä on voimakas hätähuuto”

Outi Alanko-Kahiluoto: Hallitus tietää jo että sote kaatuu – Nyt pelataan viivytystaktiikkaa