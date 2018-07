EU:n ytimestä suomalaishuomio pakolaispolitiikasta: ”Nyt tarvitaan poliittista neuvottelukykyä ja selkärankaa”

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimin jäsen Aura Salla (kok.) vaatii Euroopan unionia siirtymään konkreettisiin toimiin pakolaispolitiikassa.

–Mantereemme kantokyky ei ole loputon, yksikään maa ei pärjää tänne pyrkijöiden kanssa yksin ja mahdollisuus työhön on paras tapa saada ihmiset kiinni yhteiskuntaan. Hädän edessä on autettava, mutta apu ei voi jäädä paperittomaan paikkaan yhteiskunnan ulkopuolella. Meidän on kannettava samaan aikaan vastuuta omista yhteiskunnistamme, jotta voimme tarjota työtä ja tulevaisuudennäkymiä niille, joille annamme suojelua Euroopassa, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Sallan mukaan Euroopan tulee ensinnäkin laittaa kaikki mahdolliset panokset Afrikan ja Lähi-idän maiden vakauttamiseen, siirtolaisiin liittyviin projekteihin sekä kestävän talouskasvun tukemiseen.

–Helpommin sanottu kuin tehty. Kannettu raha ei kaivossa pysy. EU on maailman suurin kehitystuen antaja, mutta kestävien talouksien ja yhteiskuntien aikaansaaminen muuttoliikkeen lähtömaissa on enemmän kiinni maiden omista toimista korruption kitkemiseksi, oikeusvaltion luomiseksi ja infrastruktuurin parantamiseksi kuin vastikkeettomasta avusta. Tämä on välttämätöntä, jotta työikäinen ja -kykyinen väestö voi nähdä tulevaisuutensa muuttoliikkeen nykyisissä lähtömaissa, hän kommentoi.

Toiseksi EU:n on Sallan mukaan annettava selkeä viesti, että kaikki eivät ole tervetulleita.

–Euroopan kantokyky ei yksinkertaisesti kestä. Meidän on erotettava selvästi humanitaarisen avun tarpeessa olevat pakolaiset ja paremman elintason perässä tänne pyrkivät. Köyhän elintason maat tarvitsevat nuoria ja kyvykkäitä miehiä ja naisia rakentamaan kestävää tulevaisuutta lähtömaissaan.

Kolmanneksi Salla sanoo, että EU:n on pystyttävä järjestämään vastaanottokeskuksia ensisijaisesti Pohjois-Afrikkaan tiiviissä yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön kanssa.

–Tulemme väistämättä tarvitsemaan keskuksia myös EU-maiden sisälle. Haasteena on löytää maat, jotka suostuvat perustamaan näitä maaperälleen ja miten järjestetään toimiva järjestelmä maahantulijoiden hakemusten käsittelemiseksi. Espanjaa ja Italiaa on nostettu päämiesten puheissa esille, mutta ennen kuin varsinaiset vahvistukset itse mailta saadaan, ei voida puhua todellisista ratkaisuista. Tähän tarvitaan nyt poliittista neuvottelukykyä ja selkärankaa, hän kommentoi.

Neljänneksi turvapaikkaan oikeutetut ihmiset on Sallan mukaan tarkoitus siirtää keskuksista EU-maihin perustuen jäsenmaiden vapaaehtoisuuteen. Ilman turvapaikkaa jääneet palautettaisiin suoraan keskuksista takaisin kotimaihinsa.

–Vapaaehtoisuus on kaunis ajatus, mutta ilman ennalta määrättyjä maakohtaisia kiintiöitä joihin maat ovat aidosti sitoutuneet, vedämme todennäköisesti jälleen vesiperän eurooppalaisessa solidaarisuudessa. Puola, Tshekki, Unkari ja Slovakia ovat tähän asti hangoitelleet yhteistä eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa vastaan. Mikäli tämä jatkuu, voisi unionille antaa kättä pidempää käytettäväksi näitä maita kohtaan sanktioiden tai sakkojen muodossa.

Salla huomauttaa, että vähintään yhtä vaikea tehtävä on saada ilman pakolaisstatusta tai oleskelulupaa jääneet henkilöt palautettua kotimaihinsa.

–Suuri osa muuttoliikkeen lähtömaista on joko kyvyttömiä tai haluttomia huolehtimaan kansalaisistaan ja ottamaan heitä vastaan. Paperittomien oleskelijoiden määrä ja varjoyhteiskunnat kasvavat. Se on turvallisuusriski sekä paperittomille että meille itsellemme.

Hän korostaa myös, että Euroopan pakolaispolitiikka ei voi olla ”haviseva haavanlehti”, joka muuttaa väriään ja varisee maahan sillä hetkellä, kun tuuli äityy paikallisvaalien alla puhaltamaan Saksan tai Italian eri kulmilta.

EU:n johtajat päättivät kesäkuun lopun huippukokouksessaan selvittää pikaisesti alueellisten maihinnousukeskusten perustamista sekä Eurooppaan että Pohjois-Afrikkaan pakolaisten käännytystä ja turvapaikkarekisteröintiä varten.

Egypti, Albania, Marokko, Tunisia ja Algeria ilmoittivat viime viikonloppuna, etteivät ne suostu niin sanottujen turvapaikanhakijoiden maihinnousukeskusten perustamiseen alueelleen. Myös Italia ja Ranska riitelevät maihinnousukeskuksista.

