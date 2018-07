Sote-riita kuumenee: ”Pian on viimeisetkin arvot uhrattu – Hallituksen rivit hajallaan”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan riitely on viikonloppuna jatkunut sosiaalisessa mediassa. Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto ja vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen vaativat keskustaa pyytämään anteeksi valiokunnan puheenjohtajalta Krista Kirulta (sd.).

–Keskusta voisi nyt 1) pyytää anteeksi Krista Kiurulta, 2) keskittyä oikeisiin asioihin, kuten syrjäseutujen taksikuljetusten kuntoon laittamiseen. Pian on viimeisetkin arvot uhrattu päämäärä pyhittää keinot -politiikan alttarille, Alanko-Kahiluoto tviittaa.

Kuusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajaa syytti perjantaina Kiurun käyttäneen asemaansa sote-uudistuksen käsittelyn viivyttelyyn. Kiurusta tehdyn kantelun ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Pekka Puska ja Martti Talja sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala. Kukaan hallituspuolue kokoomuksen kolmesta valiokunnan jäsenestä ei allekirjoittanut kantelua.

Aino-Kaisa Pekonen kertoo hämmästyneensä keskustalaisten ulostulosta.

–Valiokunta päättyi kauniisiin sanoihin ja ablodeihin perjantaina. Siksi keskustan ulostulo hämmästytti todella! Nyt olisi varmaan anteeksipyynnön paikka, hän toteaa omassa tviitissään.

Keskustalainen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pekka Puska vastaa, että asioiden käsittelyn pitää eduskunnassa edetä, vaikka sotesta oltaisiin eri mieltä.

–Tärkeintä ei ole sote-välit, vaan itse sote. On aika saada asiaan vihdoin ratkaisu, Puska vastaa Pekoselle.

Myöhemmin hän muistuttaa, että soten käsittely on kestänyt jo puolitoista vuotta.

–Sote-paketin käsittely kestänyt jo 1,5 v. ja viimeisimmänkin osan tämä kevät - ja kesken on vielä. Vaikka sotesta eri mieltä, kyllä asioiden käsittelyn pitäisi eduskunnassa edetä. Sote ratkaisuun, jotta päästään muihin tärkeisiin asioihin.

Ristivetoa on myös keskustassa, sillä puolueen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila huomauttaa Puskalle, että muita syyttelemällä asiat eivät etene.

–Muita syyttelemällä eivät asiat politiikassa etene. Hallituksen rivit hajallaan STV:ssä. Tämä selittää asioiden viipymisen. Hallituspuolueiden vastuulla on uudistuksen eteneminen, ei opposition. Siksi opposition syyttäminen tarpeetonta. Siltoja helppo polttaa, kuka rakentaa sillan, hän kysyy vastauksessaan Puskalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru vastasi syytöksiin toteamalla, että jos hallituksen sote-esitykset olisi valmisteltu normaalia lainvalmistelua noudattaen siten, että ne olisivat sopusoinnussa perustuslain kanssa, mitään ongelmia ei olisi.

–Kaikesta hallituksen vakuuttelusta huolimatta valmistelu on ollut varsinaista vuoristorataa. Valiokuntatyötä on vaikeuttanut pirstaleisesti valmistellut hallituksen esitykset. On annettu useita täydentäviä hallituksen esityksiä, ministerin kirjelmiä, vastineita sekä täydentäviä vastineita. Tilannetta kuvaa hyvin se, että valiokunta sai hallitukselta vastineen perustuslakivaliokunnan lausuntoon alle kolme viikkoa sitten. Siitä huolimatta vastineen pykäliä on jo korjattu jälleen uudella vastineella. Uusia pykäliä satelee tasaisella vauhdilla, hän kuvaili.

