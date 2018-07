Paula Risikko: Taas tuli pattitilanne – Krista Kiurusta poikkeuksellinen valitus

Eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtajasta eduskunnan puhemiesneuvostolle tehty valitus on hyvin poikkeuksellinen toimenpide, sanoo eduskunnan puhemies Paula Risikko.

Risikko ilmoitti maanantaina, että puhemiesneuvosto käsittelee saamaansa sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelytapoja koskevaa kirjelmää syksyllä ensimmäisessä kokouksessaan syyskuun 4. päivänä. Kirjelmän jättivät valiokunnan viisi keskustalaista ja yksi sininen edustaja, jotka ovat tyytymättömiä puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) toimintaan.

Kiuru edustaa oppositiopuolue Sdp:tä, kun taas valituksen jättäjät ovat hallituspuolueiden edustajia. Kokoomuslaisia allekirjoittajia ei kuitenkaan ole mukana.

Risikon mukaan tapaukseen ei liity ”suurta dramatiikkaa” siinä mielessä, että sote-uudistuksen valiokuntakäsittely on jo ennestään ollut puhemiesneuvoston erityisseurannassa. Valiokunnan työskentely on ollut hetkittäin riitaisaa ja hallituspoliitikot ovat jo pitkään syytelleet Kiurua työn hidastamisesta.

– Puhemiesneuvosto on ollut tämän asian päällä koko kevään, koska siitä on puhemiesneuvostolle kantautunut toivomusta, Risikko sanoo Uudelle Suomelle.

Puhemiesneuvosto on tämän vuoksi muun muassa saanut viikoittain tilannekatsauksen valiokunnan työskentelystä.

Risikon mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta edistyi yleisesti hyvin mietintönsä työstämisessä heinäkuun ensimmäisellä viikolla, joka valiokunnalle oli määrätty ylimääräiseksi työviikoksi. Kuitenkin valiokunnan keskustalaiset edustajat tuskastuivat Kiurun tapaan estää valiokuntaa äänestämästä asioista.

– Nyt saimme tietoa, että siellä oli tullut jonkinlainen pattitilanne jälleen, Risikko kommentoi.

Hän kertoo, että puhemiesneuvosto tulee käsittelemään kirjelmän asianmukaisesti. Myös valiokuntien puheenjohtajat istuvat puhemiesneuvostossa, joten käsittelyssä saadaan lisävaloa tilanteeseen.

– Tämä on hyvin poikkeuksellista, että puhemiesneuvostoon tulee tämäntyyppisiä kirjelmiä. Yleensä asiat ratkaistaan valiokunnan sisällä, Risikko sanoo.

Hän kertoo myös eduskunnan pääsihteerin todenneen, ettei vastaavia valituksia ole aiemmin tullut käsittelyyn.

Puhemiesneuvoston käsittely on vasta syyskuussa, kun taas sote-valiokunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen jo elokuussa. Uskotko, että valiokunta selviää elokuun kokouksestaan tappelematta?

– Minä luotan siihen, Paula Risikko sanoo.

Valiokunnan perussuomalainen jäsen Arja Juvonen toivoi maanantaina tiedotteessaan, että puhemiesneuvosto ottaisi kirjelmään kantaa jo elokuussa, jotta valiokunnan työrauha palaisi. Hän katsoo, että kirjelmä teki valiokunnan tunnollisesta työskentelystä syyttä "kesäteatterinäytöksen".

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan puhemies saa osallistua minkä vain valiokunnan kokouksiin niin halutessaan. Aiotteko mennä valvomaan ja tarkastamaan, miten sote-valiokunta työskentelee, Paula Risikko?

– Katsotaan sitä kaikessa rauhassa syksyllä.

Risikko huomauttaa, että puhemiesneuvosto ei voi puuttua minkään valiokunnan mietintöjen sisältöihin, aikatauluihin eikä kokoonpanoon.

– Siinä mielessä valiokunnat ovat erittäin autonomisia. Mutta me olemme puhemiesneuvostossa, kun sitä on pyydetty, tukeneet toimintaa ja käsitelleet sitä joka viikko, hän kertoo.

Jos jonkin valiokunnan toiminta menee täysin mahdottomaksi, valiokuntien kokoonpanoon puuttuminen olisi eduskuntaryhmien tehtävä.

– Jokainen ryhmä vastaa siitä, että heidän edustajansa toimivat asioita edistäen, Risikko sanoo.

Kantelun jättäneet hallituspuolueiden edustajat katsovat, että Kiuru ei ole noudattanut eduskunnan työjärjestyksen sääntöä ”asioiden viivytyksettömästä käsittelystä”. Kantelun ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset Hannakaisa Heikkinen, Niilo Keränen, Ulla Parviainen, Pekka Puska ja Martti Talja sekä sinisten Vesa-Matti Saarakkala. Lue tarkemmin: Kansanedustajien kova avautuminen Krista Kiurusta: ”Tämä on voimakas hätähuuto”

Kantelussa kansanedustajat yksilöivät neljä kertaa, jolloin Kiuru on heidän mukaansa estänyt valiokuntaa äänestämästä, vaikka esillä on ollut ehdotus, jota on kannatettu ja vastustettu.

Lue lisää:

Nyt puhuu kovien syytösten kohteeksi joutunut Krista Kiuru: ”Kauaa nämä Juha Sipilän vakuuttelut eivät olleet voimassa”

Sote-valiokunnan kokoomuslainen jäsen Ylelle: ”Keskityn työntekoon, enkä jaksa pelailla pelejä”

Outi Alanko-Kahiluoto: Hallitus tietää jo että sote kaatuu – Nyt pelataan viivytystaktiikkaa