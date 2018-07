Hallituskumppanilta raju ryöpytys kokoomusministerille: ”Ei jäänyt mitenkään epäselväksi”

Keskustalainen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen arvostelee tiukasti sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) päätöstä siirtää Kriisinhallintakeskus Kuopiosta Helsinkiin. Hän syyttää Mykkäsen ajaneen Kuopion kohtuuttomaan tilanteeseen.

Vehviläisen mukaan Mykkänen teki päätöksen yksin, eikä ottanut keskustalaisten kantoja huomioon. Hän korostaa, että ”toimivalta asiassa oli yksiselitteisesti Mykkäsellä”.

–Ministeri Mykkänen oli keskustan ministeriryhmän vastustavasta kannasta erittäin hyvin tietoinen. Myös minä tapasin hänet asian vuoksi kahden kesken. Hänelle ei voinut jäädä mitenkään epäselväksi, mitä mieltä me keskustassa siirtohankkeesta olemme, Vehviläinen kirjoittaa keskustan verkkosivuilla julkaistussa kannanotossa.

–Jos Mykkänen olisi tuonut Kriisinhallintakeskuksen valtioneuvoston istunnon päätettäväksi, päätösasetelma olisi ollut erilainen, ja se olisi ollut aidosti koko hallituksen päätös. Valtioneuvostossa keskustan ministerit olisivat äänestäneet esitystä vastaan, hän jatkaa.

Vehviläinen harmittelee, että Kuopioon alueellistetut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kriisinhallintakeskus molemmat on nyt siirretty Helsinkiin. Vehviläisen mukaan tilanne on Kuopion kannalta kohtuuton.

–Tällaiset poukkoilevat päätökset syövät päätöksenteon ja politiikan yleistä uskottavuutta, hän toteaa.

Myös keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen on arvostellut Mykkäsen toimintaa asiassa.

–Ei painanut alueellistamisen koordinaatioryhmän yksimielinen lausunto päätöksen tekemisestä koko valtioneuvostossa, ei Kuopion ja Pohjois-Savon liiton yhteinen kannanotto eikä Itä-Suomen maakuntien tuki. Ja paljon muuta ns. edunvalvontaa toteutettiin laajalla rintamalla, hän kommentoi Facebook-sivullaan.

–Väitetään, että koko hallitus on siunannut Mykkäsen päätöksen. Meikäläiselle on todisteltu, että näin ei ole, vaan päätöksen on tehnyt yksin Mykkänen kansliapäällikkönsä esittelemänä, hän jatkaa.

Kääriäisen mukaan tällaisissa ratkaisuissa on kysymys työpaikkojen lisäksi enemmän periaatteesta: onko valtio läsnä koko maassa ja onko alueellistamisesta päätetty kokonaan luopua.

Sisäministeriö totesi omassa tiedotteessaan viime perjantaina, että perustuslain ja valtioneuvostolain mukaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat on siirrettävä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

–Kriisinhallintakeskuksessa on noin 20 työntekijää. Kuopion seudulla on noin 2700 valtion työpaikkaa. Kokonaisharkinnan jälkeen sisäministeriö päätyi siihen, ettei Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkapäätös ole tällainen laissa tarkoitettu laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä asia, vaan päätös voidaan tehdä sisäministeriössä, tiedotteessa todetaan.