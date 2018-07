Puolet suomalaisista ei tiedä matkavakuutuksen perusfaktaa: ”Peruuntuminen viime hetkellä on valitettavan yleistä”

Suurin osa suomalaisista tietää, että matkavakuutus korvaa lääkäri- ja sairaanhoitokuluja matkalla sairastuessa. Muuten matkavakuutus tunnetaan huonosti, paljastaa Ifin tutkimus.

Tutkimuksen mukaan puolet ei esimerkiksi tiedä vakuutuksen korvaavan sairauden vuoksi peruuntunutta matkaa. Ulkomailla joka kolmas on sairastanut vatsataudin tai flunssan ja joka viides on joutunut myös käymään reissussa lääkärissä.

Suomalaisista 80 prosenttia tietää, että matkavakuutus korvaa lääkäri- ja sairaanhoitokuluja matkalla sairastuessa tai loukkaantuessa. Sitä, miten matkavakuutus muuten turvaa ennen reissua ja sen aikana, ei sen sijaan tunneta.

Vain puolet suomalaisista tietää, että matkavakuutus korvaa käyttämättä jääneet lennot, ellei matkalle pääse sairastumisen vuoksi. Alle kolmannes arvioi matkavakuutuksen korvaavan matkan peruuttamisen matkakohteessa tapahtuneen terrori-iskun vuoksi.

–On yllättävää, kuinka heikosti matkavakuutus tunnetaan. Odotetun matkan peruuntuminen viime hetkellä etenkin oman tai perheenjäsenen sairastumisen vuoksi on kuitenkin valitettavan yleistä. Ifissä korvataan vuosittain yli 5 000 eri syistä peruuntunutta henkilöasiakkaiden matkaa, toteaa matkavakuutuksista vastaava tuotepäällikkö Anne Uutela Ifin verkkosivulla.

Vain joka neljäs tietää, että matkavakuutuksesta voi saada korvauksia menetetyistä matkapäivistä, jos joutuu matkalla sairaalaan. Vielä harvempi uskoo matkavakuutuksen korvaavan, jos matkalta joutuu lähtemään kotiin ennen aikojaan kotimaassa sairastuneen omaisen vuoksi.

Keskimääräistä huonommin matkavakuutuksen korvaavuudesta ovat perillä alle 30-vuotiaat. He matkustavat myös muita useammin ilman matkavakuutusta.

Joka kolmas on sairastanut

Yleisin ulkomailla sattuva vahinko on sairastuminen flunssaan tai vatsatautiin, jonka on kyselytutkimuksen mukaan kokenut joka kolmas. Joka viides kaikista ja vielä useampi naisista on saanut auringonpistoksen tai palanut auringossa. Sen sijaan trooppisen sairauden tai muun vakavan sairauden on sairastanut matkalla keskimäärin vain 3 prosenttia.

Lähes joka viides on joutunut käymään ulkomailla lääkärissä omien tai perheenjäsenen vaivojen vuoksi. Yli 60-vuotiaista lääkärissä on käynyt matkalla useampi kuin joka neljäs.

–Ylivoimaisesti yleisin matkavakuutuksesta Ifissä korvattava sairaus on juuri vatsatauti. Seuraavaksi eniten korvataan erilaisia ylähengitystieinfektioita ja korvatulehduksia. Tyypillisesti vakavampi turistiripuli on myös sairaalahoidon syy, kun joudutaan käymään nesteytyksessä, kertoo Uutela.

Miehet joutuvat ryöstetyksi

Yleinen vastoinkäyminen on matkatavaroiden katoaminen tai saapuminen kohteeseen myöhässä. Tämä on osunut lähes joka viidennen suomalaisen kohdalle.

–Jos matkatavarat eksyvät tai vahingoittuvat lennon aikana, ensiapua voi saada matkatavaravakuutuksesta tai kotivakuutuksesta. Korvaukseen on oikeus, jos tavarat tulevat matkakohteeseen yli kuusi tuntia myöhässä. Ennen kuin käännyt vakuutusyhtiön puoleen, kannattaa hakea korvausta lentoyhtiöltä tai matkatoimistolta, sillä EU-maiden lentoyhtiöt ovat korvausvastuussa kuljettamistaan matkatavaroista, vinkkaa Uutela.

Noin joka kymmenes on ryöstetty matkan aikana ja yhtä moni on tullut muuten huijatuksi. Miehet ovat joutuneet varkauden ja huijauksen kohteeksi selvästi naisia useammin. Myös varkauksia korvataan matkatavaravakuutuksesta ja kotivakuutuksesta.

Lähes joka kymmenennen matkasuunnitelmia on sotkenut myöhästyminen esimerkiksi lennolta.

–EU-maiden lentoyhtiöiden pitää maksaa korvausta peruuntuneista, ylibuukatuista ja yli kolme tuntia myöhässä perille saapuvista lennoista. Matkavakuutuksesta on hyötyä, jos lento lähtee ajallaan, mutta myöhästyy itse lennolta esimerkiksi huonon sään takia. Lisäksi vakuutus korvaa, jos myöhästyt toisen lentoyhtiön jatkolennolta ensimmäisen lennon myöhästyttyä. Tätä kaksi kolmesta suomalaisesta ei kyselyn mukaan tiedä, Uutela kertoo.

Lähde: Talouselämä