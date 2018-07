Petteri Orpo pettyi alv-junnaamiseen EU:ssa: ”Käytin aika…sanotaanko vahvan puheenvuoron”

Suomen EU:ssa ajama digitaalisten julkaisujen alennettu arvonlisävero ei edennyt valtiovarainministereiden Ecofin-kokouksessa.

–Harmittaa. Vuoden päivät tässä on jo tätä veivattu, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo.

Nykyisin Suomessa kirjoista ja sanomalehdistä peritään 10 prosentin arvonlisävero. Jos saman tai lehtitilauksen ostaa digiversiona, vero on 24 prosenttia, eivätkä nykyiset EU-säädökset salli niiden verottamista kevyemmällä verokannalla. Tämä on Orpon mielestä väärin.

–Tämä jo vähän hermoille käyvä prosessi jatkuu vielä. Nyt se oli jo hyvin lähellä. Vaikka tämä on venynyt jo monta kertaa, niin olen toiveikas, että seuraavassa vaiheessa se menee läpi. Se ei enää jäänyt kuin Tsekistä kiinni, Orpo kertoo.

Kyse on siitä, että poliittiseen prosessiin on kytketty muitakin asioita. Tsekki haluaa laajentaa nykyisiä säädöksiä käännetystä alv:sta. Malli on tuttu Suomessa rakennusalalta ja se tarkoittaa, että alv:n maksaa ostajan sijaan myyjä.

–Heillä on vähän niin kuin panttivankina tämä digialvi, Orpo sanoo.

–Tästä oli tehty kompromissiesitys, joka olisi päästänyt tämän digialvin eteenpäin. Tsekki edelleen jarrutti sitä. Käytin aika… sanotaanko vahvan puheenvuoron, hän jatkaa.

Orpon mukaan Suomella oli kaikki valmiudet saattaa alennettu digialv voimaan heti ensi vuoden alusta. Jos veropaketti olisi edennyt EU:ssa nyt, olisi asiasta voitu päättää jo syksyn budjettiriihessä.

–Kyse on noin 10–15 miljoonan euron menosta. Se ei budjettitaloutta tai veropohjaa muuta, mutta se voisi antaa piristysruiskeen sisällöntuotannolle, joka on tulevaisuuden toimialoja, Orpo toteaa

–Siinä on lupa uskoa dynaamisiin vaikutuksiin ja alan kasvuun. Nyt eteneminen näin nopealla aikataululla on epävarmaa.

Seuraava mahdollisuus hyväksyä uudet verosäädökset on syys–lokakuussa pidettävä EU-huippukokous.

–Aikataulu täytyy tarkkaan katsoa. Mutta jos suinkin mahdollista, niin pyrimme saamaan sen voimaan ensi vuoden alusta. Senkin aion selvittää, voisiko laki tulla voimaan kesken vuoden.