Uusi vientilupa Arabiemiraatteihin suututtaa: ”Vastuullisuus ja moraali eivät ole tämän hallituksen avainsanoja”

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) arvostelee kovin sanoin valtioneuvoston aikaisemmin perjantaina Patrialle myöntämää vientilupaa. Patria saa viedä Arabiemiraatteihin AMV-panssariajoneuvon varaosia.

Patria myi vuonna 2016 YArabiemiraatteihin 40 AMV-ajoneuvoa. Nyt saatu uusi vientilupa tarkoittaa sitä, että nämä ajoneuvot saadaan huollettua ja pidettyä toimintakuntoisina.

–Viime viikolla ostettiin aseita Israelista. Tällä viikolla viedään sotatarvikkeita Jemenin sotaan osallistuvaan Arabiemiraatteihin. Vastuullisuus ja moraali eivät ole tämän hallituksen avainsanoja politiikassaan, Arhinmäki kommentoi Twitterissä.

PuM Niinistö vastasi vuosi sitten, kun kysyin aseviennistä: ”Jemenin konfliktin johdosta tiettyihin Lähi-idän alueen vientiaikeisiin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin. Tilannetta ja sen kehitystä arvioidaan jatkuvasti ja tarkasti.”https://t.co/aY5UzX0med — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) July 13, 2018

Hän teki Suomen asevientiluvista puolustusministeri Jussi Niinistöltä (sin.) noin vuosi sitten. Tuolloin Niinistä totesi vastauksessaan, että Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ei kohdistu kansainvälistäasevientikieltoa.

Arabiemiraatit on mukana Jemenin sodassa. Norja on keskeyttänyt aseviennin Arabiemiraatteihin sodan takia. Jemenissä on arvioitu olevan käynnissä humanitäärinen katastrofi.

Sekä Arhinmäki että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelivat viime viikolla Suomen päätöstä hankkia merivoimille uusia ohjuksia Israelista.

