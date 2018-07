Perussuomalaisille tyly kuitti Juncker-heitoista: ”Oma pesä kuntoon ennen suurempaa huutelua”

Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen syyttää perussuomalaisia hurskastelusta, kun nämä ovat kommentoineet Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kompurointia Naton huippukokouksessa keskiviikkona.

–Mahdolliset työkykyasiat toki selvitettävä ja hoidettava, sitä varten on ammattilaisia jos tarvetta on. Hurskastelevien perussuomalaisten kannattaisi silti hoitaa ns. Oma pesä kuntoon ennen suurempaa huutelua, erityisesti jos alkoholista puhutaan, hän kommentoi Twitterissä.

Muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio ja puolueen oululainen kapunginvaltuutettu Sebastian Tynkkynen ovat arvioinet Junckerin olleen humalassa.

–EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli kovassa humalassa Nato-huippukokouksessa. Minkä kokoluokan uutinen olisikaan jos kyseessä olisi Trump? Junckerin toilailut eivät kuitenkaan nostata uutisten paskamyrskyä. Mikseivät? Tämähän on mies, jolla on käytännössä kenties eniten valtaa koko Euroopassa, Tavio kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

–Valtionpäämiehet Niinistö etunenässä varjelemassa kännistä Junckeria, EU:n vastuullisimmassa asemassa olevaa johtajaa, Tynkkynen puolestaan kommentoi Twitterissä.

Vallasta juopunut EU. Ja valtionpäämiehet Niinistö etunenässä varjelemassa kännistä Junckeria, EU:n vastuullisimmassa asemassa olevaa johtajaa.



Trump varmaan ajattelee tuossa taustalla, että v**** näiden varaanko maat uskovat Euroopan tulevaisuuden ja luovuttavat päätösvaltansa. pic.twitter.com/kcoBEYujww — Sebastian Tynkkynen (@SebastianTyne) July 13, 2018

Naton huippukokouksesta julkaistusta videosta ilmenee, kuinka Junckerin on selvästi vaikea kivuta lavalle, jolla kokouksen osallistujat kuvattiin. Euroopan komission tiedottaja Margaritis Schinas sanoi perjantaina pitävänsä epäilyjä Junckerin humalasta mauttomina.

–Hän kärsi erittäin kivuliaasta iskias-kohtauksesta, joka aiheutti kramppeja ja vaikeutti hänen kykyynsä liikkua, Schinas sanoi toimittajille perjantaina.

Juncker on jo aikaisemmin kertonut kärsivänsä iskiaksesta eli lonkkahermosärystä. Lisäksi Juncker on julkisuudessa kertonut, että hoipertelevan askelluksen taustalla on vuonna 1989 sattunut auto-onnettomuus, jonka jälkeen hän oli kolme viikkoa koomassa ja puoli vuotta pyörätuolissa.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö toteaa, että julkisuus on ”nykyään aika kovaa”.

–Julkisuus on nykyään aika kovaa. Suht korkealtakin tasolta nyt kyseenalaistetaan tai pilkataan Junckerin epävakaata kävelyä huippukokouksessa. Jos kyse on iskiasvaivoista, kuten esikunnasta on kerrottu, on se ikävä sairaus. Vähän malttia, ei lyödä ihmistä. Kritiikki politiikkaan, hän tviittaa.

Niinistö muistuttaa Yhdysvaltojen entisestä presidentistä Franklin D Rooseveltista, joka istui suuren osan ajasta pyörätuolissa polion aiheuttamien vaivojen vuoksi.

–Kukaan ei silti voi kyseenalaistaa hänen suuruuttaan poliitikkona. Herää kysymys, pärjäisikö FDR aikamme pinnallisessa julkisuudessa, Niinistö kysyy.

Yksi 1900-l suurista johtajista Franklin D Roosevelt kärsi polion aiheuttamista vaivoista, joiden takia hän kulki ison osan ajasta pyörätuolissa. Kukaan ei silti voi kyseenalaistaa hänen suuruuttaan poliitikkona. Herää kysymys, pärjäisikö FDR aikamme pinnallisessa julkisuudessa? — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) July 13, 2018

