Varoitus tukalasta helteestä: ”Odotettavissa trooppiset olosuhteet”

Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä. Hellevaroitus on voimassa lähipäivinä useissa maakunnissa.

Ennusteen mukaan helteinen sää lämpenee entisestään viikonlopun aikana. Viikon alussa lämpötilat ovat päivisin +27...+31 astetta. Yöt ovat myös hyvin lämpimiä. Yön alimmat lämpötilat ovat +15…+20 astetta. Tämän hetken ennusteen mukaan kuumimmat lähellä 30 astetta olevat päivät sijoittuvat maanantain ja keskiviikon välille. Todennäköisyys tukalalle helteelle jatkuu kuitenkin koko viikon ajan.

–Helle jatkuu ja viikonlopun jälkeen lämpötila kohoaa edelleen. Maanantaina odotettavissa trooppiset olosuhteet, Ilmatieteen laitoksen meteorologit ennakoivat Twitterissä.

Tukalasta helteestä varoitetaan päivän ylimpien lämpötilojen noustessa +27 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötilan pysytellessä +20 asteessa. Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan silloin, kun päivän ylin lämpötila nousee +30 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila +24 asteeseen.

Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, sydän- ja verisuonitauteja sairastaville ja heidän läheisilleen sekä ulkona säälle alttiissa toiminnassa työskenteleville.

