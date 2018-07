Helsinki Calling –mielenosoitukseen osallistuva Sofi Oksanen: ”Lyön vetoa, etteivät Trump ja Putin puhu ihmisoikeuksista”

Helsinki Calling –mielenosoitukseen tänään osallistuva Sofi Oksanen korostaa ihmisoikeuksien merkitystä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huomisen tapaamisen alla.

–Osallistun mielenosoitukseen, jossa kerromme maailmalle, että me välitämme ihmisoikeuksista, vaikka Putin ja Trump eivät. Lyön vetoa, että he eivät puhu ihmisoikeuksista, paitsi jos löytävät keinon päästä niistä kokonaan eroon, hän kirjoitti Facebookissa sunnuntaiaamuna.

Mielenosoitus alkaa Kaisaniemen kentällä kello 12. Sieltä marssitaan läheiselle Senaatintorille, jossa puheet alkavat klo 14.30. Puhujien joukossa ovat Iltalehden mukaan Sofi Oksasen lisäksi muun muassa europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.), Amnesty Internationalin Suomen-johtaja Frank Johansson, entinen Angry Birds -pomo Peter Vesterbacka ja yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Ty Wesley Cobb. Kaikkiaan puhujia on lähes parikymmentä.

Helsingissä järjestetään sunnuntaina ja maanantaina ainakin 15 muuta mielenosoitusta.

Oksasen mielestä Helsingin mielenosoituksilla on merkitystä.

–Kenties joku saattaa miettiä, mitä väliä jollakin mielenosoituksella on, mutta kansainvälinen paine vaikuttaa kyllä ja sillä on saatu poliittisia vankeja ennenkin vapaaksi. Meillä on nyt myös mahdollisuus kertoa maailmalle, että maamme väki kannattaa niin ihmisoikeuksien kunnioittamista kuin sananvapautta - emmekä hyväksy esimerkiksi Venäjän sotatoimia Ukrainassa tai Krimin miehitystä, hän kommentoi Iltalehdelle.