Avoin kirje Sauli Niinistölle: ”Meillä on mahdollisuus antaa ääni demokratialle, vapaudelle ja ihmisoikeuksille”

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar on kirjoittanut tasavallan presidentti Sauli Niinistölle avoimen kirjeen, jossa toivoo, ettei Suomi jää pelkäksi Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen näyttämöksi. Yanarin mukaan Niinistö on poikkeuksellisen haastavassa ja vastuullisessa tilanteessa. Ihmisoikeudet nostettiin esille myös Helsinki Calling -mielenosoituksessa.

–Toivotan teille onnea vaikeaan tehtävään. Tulevana päivänä teillä on mahdollisuus näyttää, oletteko presidentti joka ottaa vakavasti ihmisoikeudet, ilmastonmuutoksen, demokratian ja oikeudenmukaisen kansainvälisen järjestelmän puolustamisen. Vai presidentti, joka suostuu hymyileviin kuviin ja isännöimään mukavin korulausein kahta tuhoisasti käyttäytyvää johtajaa, Yanar kirjoittaa.

Hän toivoo, että Suomi puolustaisi kokouksessa maailmaa, jossa asioista sovitaan yhdessä ja kansainvälistä oikeutta sekä ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

–Meillä on mahdollisuus antaa ääni demokratialle, vapaudelle ja ihmisoikeuksille. Me emme voi päättää, mitä Trump ja Putin tapaamisessaan sopivat. Mutta me voimme antaa äänen niille kaikille ihmisille, joiden elämään ja joskus jopa kuolemaan näiden kahden miehen päätökset vaikuttavat, hän toteaa.

Helsingissä sunnuntaina järjestetyssä Helsinki Calling –mielenosoituksessa osoitettiin mieltä muun muassa ihmisoikeuksien puolesta. Poliisin arvion mukaan siihen osallistui noin 2 500 ihmistä.

–En ole koskaan ollut kaupungistani yhtä ylpeä kuin tänään. Helsinki puhuu niiden puolesta, jotka itse eivät voi puhua puolestaan. Helsinki ei vaikene, demaripoliitikko Abdirahim ”Husu” Hussein tviittasi.

Mielenosoituksesta raportoi Twitterissä aktiivisesti myös Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul.

-Törmäsin juuri täällä Helsingissä venäläisiin, jotka ovat tulleet Pietarista osoittamaan mieltään Putinia vastaan. Rohkeita ihmisiä.

Never ever being proud of my City @myhelsinki as i am today. #HelsinkiCalling for freedom of speech, human rights and equality. Helsinki is going to speak out for those not able to speak for themselves. Helsinki is not going to be quite. Can you hear us? #wecare