Donald Trump liikkuu näyttävästi – 30 auton kolonna saattoi Kalastajatorpalle: Suuntaa aamulla Mäntyniemeen

Helsingissä Mannerheimintien valot vilkkuvat sunnuntai-iltana keltaista. Kello on vain seitsemän illalla, mutta on hiukan aavemainen olo. Pääkaupungin pääväylällä on aivan liian hiljaista.

Matkalla Helsingin keskustasta kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää näkyy useita poliiseja ja armeijan henkilökuntaa. Lentokentän portille päästäessä olen seonnut jo poliisilaskuissani. En tiedä koska olisin nähnyt Suomessa näin monta poliisia samana päivänä. Jopa toimittajien bussia saattaa kaksi moottoripyöräpoliisia, ja bussiin on kuljettu lentokentästä muistuttavan turvatarkastuksen läpi Finlandia-talon lehdistökeskuksessa.

Yllätys uusi normi

Syy tiukkoihin turvatoimiin on selvä. Suomi alkoi isännöidä sunnuntaina kahden maailman kenties vaikutusvaltaisimman johtajan tapaamisen. Pian paikalle saapuu heistä ensimmäinen.

Vain muutamia kuukausia sitten tapaaminen olisi tuntunut mahdottomalta. Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet, ja toisaalta Venäjän ja muiden länsimaiden suhteet, ovat viileät. Yhdysvalloissa on meneillään jättimäinen tutkinta Venäjän vaikutusyrityksistä Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaliin. Lähtökohdat ovat siis heikot.

Mutta Donald Trumpin presidenttikaudella yllätyksistä on tullut uusi normi.

Kuin ei Suomessa ollenkaan

Ehkä syynä on hiljainen osa lentokenttää, kaukana varsinaisesta terminaalista, tai ehkä tapahtumien historiallisuus, mutta tunnelma on hieman epätodellinen. Oloa korostaa Suomen yllä leijuva ennätyshelle: Helsingissä mittari on näyttänyt pitkin päivää 29 astetta. Ihan kuin Suomen kevään ja kesän sääkin olisi jotenkin menettänyt todellisuudentajunsa, ihan kuin ei oltaisi edes Suomessa.

Kentällä vieraan kuljetus odottaa kahdeksalta jo valmiina. Siistissä, liki sotilaallisessa jonossa seisoo kolmisenkymmentä erilaista tummaa autoa.

Mukana on Trumpin erikoisvarusteltu, erittäin painavalta limusiini Suomen ja Yhdysvaltain liput nokassaan. Ja ambulanssi. Ja lisää poliiseja.

Kiitoradan vierellä odottavat portaat ja toimittajille rajattu alue. Kahdeksan jälkeen toimittajat ovat paikoillaan kuvauskorokkeilla ja aidan takana. Mustapukuiset miehet kantavat paikalle yhden olennaisen osanottajan: punaisen maton. Se jätetään vielä rullalle. (kirjoitus jatkuu kuvan alapuolella)

Vieressä Valkoista taloa seuraava kuvaaja asettelee kameraansa sopivaan asentoon. Hän on saapunut Suomeen yhdeksältä aamulla, suoraan Havaijilta. Parilla torkuilla on menty. Ei ole aina helppoa seurata presidenttiä.

Yksi lukuisista tummapukuisista miehistä kulkee ohi nappi korvassaan. Jään pohtimaan, piirtyykö puvun läpi todella luotiliivi.

Noin 20.40 alkaa tapahtua, kun ohi rullaa ensimmäinen United States of America -kone. Se pysähtyy hieman kauemmaksi. Rinnalle ajaa bussi, jonne puretaan väkeä.

Presidenttiä ei vielä näy.

Pian tunnelma sähköistyy.

Noin 20.55 kiitotien päästä, illan kauniiseen vastavaloon rullaa kuuluisa Air Force One – presidentin erikoisvarusteltu kone, joka tankataan tarvittaessa ilmassa ja jossa voi tehdä vaikka leikkauksen. (kirjoitus jatkuu kuvien alla)

On aika vapauttaa punainen matto rullaltaan. Se levitetään portaiden alle kello 21.03. Vastaanottokomitea asettuu valmiiksi portaiden juureen.

Tasan 21.05 ovelle ilmestyy tutulta näyttävä mies. Hän heilauttaa kättään.

Vierelle ilmestyy yhtä tutun näköinen nainen.

Donald Trump ja rouva Melania Trump ovat saapuneet Suomeen.

Pariskunta laskeutuu tervehtimään vastaanottokomiteaa, johon kuuluvat Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Robert Pence, Suomen Washingtonin-suurlähettiläs Kirsti Kauppi ja protokollapäällikkö Matti Heimonen.

Trumpit nousevat erikoisautoonsa. Noin kolmenkymmenen auton letka lähtee jälleen sotilaallisessa järjestyksessä kohti Kalastajatorppaa.

Kun vastapeluri Vladimir Putin vielä maanantaina aamupäivällä saapuu, historiallinen tapaaminen on valmis alkamaan.