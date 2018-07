Trump twiittasi Helsingistä Putinin tapaamisen alla: ”Suhde Venäjään ei koskaan ole ollut huonompi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on twiitannut maan väleistä Venäjään juuri huippukokouksen alla. Hänen on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin tänään Helsingissä.

Presidenttien tapaamisen on määrä alkaa kello 13 Presidentinlinnassa. Kyseessä on kaksikon ensimmäinen virallinen kahdenvälinen tapaaminen, joka on suuri mediatapahtuma.

Jo aiemmin Trump twiittasi, ettei hänellä ole suuria odotuksia tapaamiselta. Yhdeksän jälkeen tänä aamuna hän haukkui maiden välit Twitterissä.

–Suhteemme Venäjään ei ole KOSKAAN ollut huonompi, Trump twiittasi ja syytti Yhdysvaltain monta vuotta jatkunutta typeryyttä sekä viime aikojen FBI-tutkintaa Venäjän vaaleihin sekaantumisesta.

Trump kutsuu noitavainoksi tutkintaa, jossa selvitetään Trumpin kampanjan mahdollisia yhteyksiä asiaan. Trump syyttää Twitterissä entistä presidenttiä Barack Obamaa siitä, että tämä ei puuttunut Venäjän toimintaan omalla kaudellaan. Trumpin mukaan ”noitavaino” alkoi, kun hän voitti vaalit.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018