Emma Kari löysi huippukokouslogosta ”väärän viestin” – näin ministeriö selittää kuvion

Ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä katsoo, että Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Helsingin-huippukokouksen logo on ”spot-on”.

Logoa, jossa on sininen, punainen ja valkoinen pallo, on arvosteltu kuvaavan Suomen liian neutraaliksi tai ”harmaaksi alueeksi” Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, kuten vihreiden kansanedustaja Emma Kari twiittasi. Voit katsoa twiitin ja logon jutun lopusta.

Mölsä on toista mieltä.

– Kuvissa kaikki voivat nähdä, mitä haluavat. Mutta itse kritisoisin tuota ajatusta; minun mielestäni se lähtee kylmän sodan ajattelumallista ja että Suomella ei ole aktiivista mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Näinhän se nimenomaan ei ole, Mölsä vastaa.

Hän kertoo, että tehtävänanto kokouksen logosta annettiin samalle suunnittelijalle, joka vastasi myös ulkoministeriön tänä vuonna julkistetun uuden logon suunnittelusta. Molemmissa logoissa toistuu eri sävyisten pallukoiden käyttö.

–Hänen kanssaan keskustelimme, mitä ajatuksia siinä pitäisi olla: ajatus siitä, että kaksi suurvaltaa tapaavat Helsingissä ja se on jollain tapaa jatkumoa sille, mitä on tapahtunut 1975 ja 1990. Siitä muodostui se tarina, että kaksi valtaa tapaavat Suomessa ja maailman valokeila kohdistuu heihin ja Helsinkiin, Mölsä kertoo.

Juuri valokeilaa tai maailman huomiota keskellä oleva, Karin ”harmaaksi alueeksi” kritisoima pallura kuvastavaakin.

–Tässähän on kysymys nimenomaan presidenttien tapaamisesta, joka järjestetään Suomessa, Helsingissä. Minusta se visuaalinen ilmiasu on ihan spot-on ja kuvastaa sitä, Mölsä sanoo.

–Jos joku haluaa nähdä Suomen jonkinlaisena väliinputoajamaana, se on heidän oikeutensa. Minulle Suomi on aktiivinen Euroopan unionin jäsenmaa, joka vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Minulle se logo kertoo sitä, hän jatkaa.

Tässä #TrumpPutinSummit -logossa Suomi ja Helsinki on kirjaimellisesti kuvattu harmaaksi alueeksi Venäjän ja USA:n väliin. Tämä viesti on väärä. Me emme ole harmaa alue. Me vastustamme syrjintää ja rasismia, puolustamme ympäristöä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. pic.twitter.com/MO4x3yJo5A

— Emma Kari (@EmmaKari) July 10, 2018