Nyt odotetaan Putinia – IL-TV:n suora lähetys jatkuu, Esplanadilla valtavasti ihmisiä

Yhdysvaltain presidenttipari on tavannut Suomen presidenttiparin ja poistunut takaisin majapaikkaansa ennen siirtymistä Presidentinlinnaan, minne odotetaan saapuvaksi myös Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Katso IL-TV:n suoraa lähetystä jutun lopusta.

Tapaamisen on määrä alkaa kello 13.20, mutta Putin on tunnettu myöhästelystään. Ilmeisesti Putinin kone on juuri laskeutunut Helsinki-Vantaalle. Iltalehti kertoo aikataulun olevan jo nyt hieman myöhässä.

IL-TV:n suora lähetys jatkuu Esplanadin puistosta, minne on kerääntynyt valtavasti ihmisiä, jotka haluavat nähdä vilauksen presidenteistä.