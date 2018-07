Tutkija: Putin aloitti heti kissa ja hiiri -leikin

Venäjän presidentti Vladimir Putinin myöhästyminen ei ollut vahinko, arvioi Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak. Putinin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tapaaminen on juuri alkamassa noin tunnin myöhässä.

Putin laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle lähes tunnin myöhemmin kuin alkuperäisen aikataulun mukaan oli tarkoitus. Lue myös: Putin laskeutui melkein tunnin myöhässä – Trumpilta heti vastanokitus: Putin olikin se, joka odottaa

-Jos katsoo objektiivisesti globaalin vallan ja talouden kannalta, niin Yhdysvallat on suurempi kuin Venäjä. Ainoa jossa on suunnilleen pariteetti (yhdenvertaisuus) on ydinaseet. Tämä on tapa osoittaa, että me emme kumartele ketään, vaan tulemme kuin tulemme, Salonius-Pasternak kertoo.

-Ja kaikki tietävät, että kun kyse ei ole mistään reittilennosta, on tarkoituksellista, että venäläiset eivät ole täällä ajallaan.

Kyse onkin Salonius-Pasternakin mukaan suurvaltapoliittisesta hännänvedosta tai kissa ja hiiri -leikistä. Putinin myöhästyminen pakotti hänen mukaansa yhdysvaltalaisetkin siirtämään Trumpin saapumista Presidentinlinnaan.

-Varmistetaan, että Putin on laskeutunut ja matkalla. Selvää peliä, että molemmat olisvat edes suunnilleen samaan aikaan paikalla.

-Eihän Trump halua henkilönä eikä etenkään Yhdysvaltain presidentti Trump halua, että häntä odotutetaan. Ehkä Venäjällä on analysoitu, että Trump hermostuu tästä, jolloin neuvotteluissa siitä on etua. En halua sanoa, että kaikki on megasuunnitelmallista, mutta ei yllättäisi minua, jos he ovat tätä miettineet.

Kuuluuko suurvaltapeliin nyt se, että Trumpin on vastattava tähän esimerkiksi tiukalla ”Trump-kättelyllään”?

-Voi olla juuri jotakin tällaista. Tässä on tiettyä hiekkalaatikkomeininkiä.