Donald Trumpin ja Vladimir Putinin ensikommentit: ”Aika puhua suhteestamme”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin korostavat molemmat maiden keskinäisten suhteiden merkitystä.

–Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä puhelimitse edellisen tapaamiskerran jälkeen. On tullut aika neuvotella liikemiesmäisesti, koska maailmassa tapahtuu niin paljon asioita, joista meidän pitää puhua. Maidemme on aika puhua suhteestamme ja vaikeista kansainvälisistä kysymyksistä, Putin sanoi.

Trump puolestaan totesi uskovansa, että maailma haluaa nähdä Venäjän ja Yhdysvaltojen tulevan toimeen keskenään.

–Välimme ovat olleet huonot pitkään. Haluan korostaa, että Venäjän kanssa toimeentuleminen on hyvä asia, ei paha.

Presidentit antoivat lyhyet kommentit medialle Putinin saavuttua Presidentinlinnaan. He aloittavat nyt kahdenkeskisen tapaamisensa ja sen jälkeen ohjelmassa on laajempi tapaaminen maiden delegaatioiden kesken sekä työlounas.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Trump ja Putin keskustelevat suhteiden normalisoinnin lisäksi Ukrainasta, Syyriasta, Korean niemimaan tilanteesta sekä terrorismin vastaisista toimista.

Putin ja Trump pitävät vielä myöhemmin tänään tiedotustilaisuuden, jota Uusi Suomi seuraa.

