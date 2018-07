Kaksi asiaa kohautti Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tiedotustilaisuudessa: ”Kaikkea, mitä Kreml saattoi toivoa”

Kansainvälisen politiikan asiantuntijat nostavat arvioissaan esiin kaksi asiaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hetki sitten päättyneestä tiedotustilaisuudesta.

Ensimmäiseksi huomio kiinnittyi siihen, että Donald Trump sanoi molempien maiden tehneen virheitä jotka ovat heikentäneet kahden välisiä suhteita. Toiseksi asiantuntijat nostavat esiin sen, että Putin myönsi toivoneensa Trumpin voittavan presidentinvaalit vuonna 2016.

Lue lisää: Vladimir Putin ja Donald Trump puhuivat vaaleihin sekaantumisesta: ”Näyttäkää minulle edes yksi fakta”

Pitkään Venäjää seurannut Institute of International Affairs Praguen tutkija ja New Yorkin yliopiston entinen professori Mark Galeotti arvelee Putinin saaneen tahtomansa tapaamisesta.

–Trump, mies joka arvioi sekä EU:n että Venäjän olevan ”vihollisia” päättää syyttää sekä Yhdysvaltoja että Venäjää kahden välisten suhteiden heikentymisestä. Tämän täytyi olla musiikkia Putinin korville, etenkin kun Trump jatkoi kuvailemalla valintaansa presidentiksi rehelliseksi, hän kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul puolestaan ihmettelee, mitä Yhdysvallat on tehnyt väärin Venäjä-suhteissa.

–Trump sanoo, että molempia voidaan pitää syyllisinä jännitteisiin. Mitä tarkkaan ottaen Yhdysvallat on tehnyt väärin, hän kysyy Twitterissä.

Ennen tapaamista ja tiedotustilaisuutta Trump ettei Yhdysvaltojen ja Venäjän suhde ole koskaan ollut huonompi kuin nyt. Lisäksi hän syytti tilanteesta Yhdysvaltojen ”monta vuotta jatkunutta typeryyttä” sekä FBI-tutkintaa Venäjän sekaantumisesta USA:n presidentinvaaleihin. Tiedotustilaisuudessa hän kuitenkin totesi molempien maiden tehneen virheitä.

Sekä Galeotti että McFaul pitävät tapaamista voittona Putinille.

–Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuus oli kaikkea, mitä Kreml realistisesti saattoi toivoa. Putin näyttää urbaanilta aikuiselta ja esittää Venäjän tasavartaisena suurvaltana Yhdysvaltojen kanssa, Galeotti kommentoi.

–Putin sai juuri fantastisen voiton, McFaul puolestaan sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sen sijaan arvioi tapaamisessa olleen positiivista virettä.

–Tapaaminen meni käsikirjoituksen mukaan. Lähtölaukaus neuvottelujen sarjalle, jotka hakevat yhteisiä intressejä. Suurista diileistä ei merkkejä. Mutta positiivistä virettä. Monista asioista oltiin rehellisesti eri mieltä. Trump totesi asioiden olevan ”monimutkaisia”.

#Trump, the man who bracketed EU and #Russia equally as "foes," likewise chooses to blame #Russia and #USA equally for worsened relations between the two.Must be music to #Putin's ears, especially as he goes on to call his election "clean campaign", in effect backing Russian line — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) July 16, 2018

Trump says we are all to blame for tensions in US Russia relations. What specifically did US do wrong? — Michael McFaul (@McFaul) July 16, 2018

That #Trump-#Putin presser was everything the Kremlin realistically could have hoped for.

Putin gets to look like the urbane grown-up, and presents #Russia as peer power to USA

Trump virtually exonerates Russians for meddling, Crimea, etc while laying into his own country. — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) July 16, 2018

Putin just scored a fantastic victory at #Helsinki2018 . — Michael McFaul (@McFaul) July 16, 2018

Tapaaminen meni käsikirjoituksen mukaan. Lähtölaukaus neuvottelujen sarjalle, jotka hakevat yhteisiä intressejä. Suurista diileistä ei merkkejä. Mutta positiivistä virettä. Monista asioista oltiin rehellisesti eri mieltä. Trump totesi asioiden olevan ”monimutkaisia”. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) July 16, 2018

Lue myös: Ex-suurlähettiläs tyrmistyi: ”Yksikään USA:n presidentti ei ole ikinä puhunut Venäjä-suhteista näin, ei ikinä”