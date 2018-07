Sauli Niinistö: ”Puhuimme Euroopan merkityksestä ja sotilaallisesta harjoitustoiminnasta, jota Itämerenkin alueella käydään”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi Suomen valikoituneen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamispaikaksi muun muassa siitä syystä, että Suomella on maine vakaimpana ja vapaimpana maana maailmassa.

–Monet tiedostusvälineet ovat puhuneet Suomesta puolueettomana. Suomella on sopimukset yhteistyöstä monien maiden kanssa ja Suomi kuuluu Euroopan unioniin. Jos se on puolueeton, niin olkoon sitten puolueeton, hän kommentoi huippukokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Niinistö viittasi arvioihin, joiden mukaan kansainvälinne tilanne on kireämpi kuin kylmän sodan aikana.

–Koko kansainvälinen yhteisö, ainakin niin sanottu läntinen yhteisö on ollut hyvin yksimielinen siitä, että kaivataan vuoropuhelua. Me kaikki tunnemme murhetta siitä, että on väitetty, että tilanne on pahempi kuin kylmän sodan aikana. Johtopäätöksemme näistä murheista on se, että kannustetaan keskusteluun. Kun Suomea kysyttiin tapaamispaikaksi, niin johdonmukaisesti päätettiin ryhtyä siihen.

Niinistö ei halunnut tarkemmin kommentoida keskusteluja Donald Trumpin ja Vladimir Putinin kanssa.

–Mielestäni sain hyvin esille arktisen kokonaisuuden, erityisesti mustan hiilen ongelman. Uskon, että pääsemme myöhemmin arktisen neuvoston kautta siinä pidemmälle. Puhuimme myös Euroopan merkityksestä ja myös siitä sotilaallisesta harjoitustoiminnasta jota Itämerenkin alueella käydään, erityisesti presidentti Trumpin kanssa. Ne kysymyksethän eivät tulleet presidenttien kahdenkeskisissä keskusteluissa, hän kertoi.

–Olen käyttänyt useastikin sellaisen puheenvuoron, että olisi hyvä että on dialogia. Mutta on huono, jos dialogi käy jonkun ylitse, jota ei siinä kuultaisiin. Kun seurasi tiedotustilaisuutta, ei tullut ilmi mitään sellaista, että eurooppalaisista asioista oltaisiin sovittu, hän totesi hetkeä myöhemmin.

