Näin UM selittää outoa välikohtausta Presidentinlinnassa: ”Jos jollain on joku paperi laukussa, niin yleensä se ei laukaise mitään hälyttimiä”

Presidentinlinnassa sattui välikohtaus juuri ennen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien yhteistä tiedotustilaisuutta, kun toimittajien aitiossa ollut mies nosti esille paperilapun, jossa hän vaati ydinaseriisuntaa. Mies poistettiin Presidentinlinnasta.

Vielä tilaisuuden aikana Presidentinlinnaan kuului oven suulta huutoja “freedom of the press” ja “shame on Finland”.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän päällikkö Vesa Häkkinen kertoo, että Presidentinlinnaan oli päässyt presidenttien delegaatioiden lisäksi vain ennalta tarkastettuja eli akkreditoituja toimittajia.

-Sinne pääsi vain akkreditoidut toimittajat ja akkreditoinneissa se mitä Suomi tekee - tällaisissa tilanteissahan on erilaisia toimintamalleja - on, että me arvioimme, että henkilö on oikea toimittaja, edustaa oikeaa mediaa ja sitten voidaan arvioida muita seikkoja, Häkkinen vastaa.

Häkkinen korostaa, että lisäksi Presidentinlinnaan saapuneet toimittajat kävivät läpi tiukat turvatarkastukset. Esimerkiksi toimittajien laukut ja elektroniset laitteet läpivalaistiin.

-Jos jollain on joku paperi laukussa, niin yleensä se ei laukaise mitään hälyttimiä.

Lehtitietojen mukaan kyseinen henkilö oli Sam Husseini. Häntä kuvataan Wikipediassa myös poliittiseksi aktivistiksi.

Onko otettu huomioon, että toimittajana voi esiintyä poliittinen aktivisti?

-Suomi on tehnyt osan akkreditoinneista ja osa on tullut delegaatioiden mukana. En rupea erittelemään tai vahvistamaan kenenkään henkilöllisyyttä. Me olemme käyneet läpi joka ikisen akkreditointipyynnön. Siinä on käyty läpi nuo seikat, jotka jo kerroin: henkilö on toimittaja ja edustaa vastuullista mediaa jolla on päätoimittaja.

Aiotteko olla yhteydessä siihen mediaan, jonka edustajana hän toimi?

-Katsotaan näitä jatkotoimenpiteitä nyt sitten, Häkkinen vastaa

Ylen erikoislähetyksessä vieraillut suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoo, että Presidentinlinnasta poistetun miehen tapausta selvitetään. Pelttari ei anna lisätietoja tapauksesta.