Merivoimien asevalinta muistutti karmeasta uutisesta – Kansanedustaja: ”Silloin reserviläistä riipaisi syvältä”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) huomauttaa, että Suomen pitäisi asetuonnissaan huolehtia laajasta eettisestä pohdinnasta. Kansanedustaja Kari otti asian esille Porin Suomi-Areenassa.

Hän osallistui keskusteluun puolustusmateriaalin viennistä.

Kari halusi keskustelun lopussa nostaa esiin myös Suomen asetuontia ja viittasi kauppaan, joka julkistettiin toissa viikolla. Merivoimat ilmoitti hankkivansa israelilaisen Gabriel-pintaohjusjärjestelmän, mutta vaikeni hankittavien ohjusten määrästä. Kilpailutuksessa olivat mukana myös norjalainen, ranskalainen, amerikkalainen ja ruotsalainen yhtiö, joista ennakkosuosikkina pidettiin Saabia.

Hankinnan arvo on 162 miljoonaa euroa ja siihen sisältyy 193 miljoonan euron optio, jonka lunastamisesta päätetään erikseen.

Ainakin vasemmistoliitosta tuomittiin hankintapäätös heti. Puheenjohtaja Li Andersson ja entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki hämmästelivät kauppaa, jota Arhinmäki kutsui moraalittomaksi ja vastenmieliseksi.

Kari pohti Porissa, mille arvopohjalle kaupat Israelissa perustuvat peilaten tilannetta Israelin tekemään iskuun vuonna 2006. Tuolloin suomalainen sotilastarkkailija kuoli Israelin iskussa Khiamin partiotukikohtaan Etelä-Libanonissa. Isku tuhosi YK:n tarkkailuaseman ja surmasi neljä sotilastarkkailijaa, joista yksi oli suomalainen.

–Muistan 12 vuoden takaa, kuinka kovaa tällaista, nyt jo ikääntynyttä, reserviläistä silloin 12 vuotta sitten riipaisi syvältä, kun näki uutisen, Kari muisteli keskustelussa tapahtumaa, joka selvästi oli jäänyt hänelle karmeana mieleen.

Kari arvelee, että vanha asia on poliittisella tasolla jo loppuun käsitelty, mutta muistutti eettisestä pohdinnasta.

–Kyllä tällaisetkin eettiset pohdinnat kulkevat niin viennissä kuin tuonnissa näiden muiden taloudellisten ja poliittisten syidenkin kanssa, hän sanoi.

Kari pohti, voiko Suomi ostaa aseita maasta, joka ei ole esittänyt julkista anteeksipyyntöä tapahtuneesta. Valtioneuvoston kanslia tosin kertoi jo pian tapahtuneen jälkeen, että Israelin edustaja oli ilmaissut syvät pahoittelunsa ja myös aikaisemmassa suullisessa raportissa asiaa oli pahoiteltu.

Kari huomautti, että vastaavat iskut voivat olla tulevaisuutta, sillä Suomella on nykyäänkin satoja sotilastarkkailijoita maailmalla. Hän painotti, että tällaiset kysymykset ovat osa kansainvälistä kenttää.

–Siinä kansainvälisessä kentässä on se arvopohja kulloisenakin aikana ja on tosi tärkeää, että Suomen toiminta on ennustettavaa.