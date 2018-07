Juristipomolta jyrähdys raiskauksista: ”Se ei ole oikein” – liitto uudistaisi koko lain

Seksuaalirikoksia koskeva laki pitäisi uudistaa kokonaan ja työ aloittaa mahdollisimman pian. Näin arvioi Suomen lakimiesliitto.

Liiton puheenjohtaja Antero Rytkölä katsoo, että nykyiset raiskauspykälät eivät vastaa tätä aikaa ja kaipaavat kipeästi uudistamista. Nykyinen laki on hänen mukaansa erittäin monimutkainen, jossa monet pykälät vaikuttavat toisiinsa.

–Se on jopa viranomaisille vaikea. Mutta myös rikoksen uhrin ja läheisten pitäisi pystyä pykäliä lukemalla arvioimaan, mistä on kyse. Yleiskielen käyttö – mitä laissa nyt ei tapahdu – on tärkeää. Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä, Rytkölä sanoo.

–Raiskauslainsäädäntö on sillä tavalla vanhentuneella pohjalla, että se edellyttää puolustautumista. Puolustautuminen on lähtökohtaisesti sitä, että tehdään vastarintaa. Ja se ei ole oikein. Puolustautuminen ei saisi olla edellytys rangaistavuudelle, lakimiesliiton puheenjohtaja jatkaa.

Raiskauksista annetut rangaistukset nousevat toistuvasti julkiseen keskusteluun. Alkuvuodesta keskustelua herätti Turun hovioikeuden päätös, jossa katsottiin, että 10-vuotias ei ollut vastustellut oraalista ja vaginaalista seksiä eikä tekoa näin ollen pidetty raiskauksena.

Eduskunnan naisverkosto teki alkuvuodesta lakialoitteen, jossa se vaatii, että raiskauksen pitäisi aina perustua suostumuksen puutteeseen. Tätä on kutsuttu myös suostumusperustaiseksi malliksi. Rytkölä toteaa, ettei lakimiesliitto ole asettumassa tukemaan tai vastustamaan mallia.

–Emme ole ottaneet siihen kantaa, koska siitä on esitetty hyvin perusteltuja näkemyksiä puolesta ja vastaan. Mutta keskustelu siitä on oikeastaan vienyt ajattelutapaa siihen suuntaan, että nyt kannattaisi arvioida nämä lait kokonaisuutena ja sitä kautta kysymys suostumuksesta, Rytkölä sanoo.

Oikeusministeriö ehdotti maaliskuussa julkistetussa arviomuistiossaan seksuaalirikosten rangaistusasteikkojen kiristämistä sekä uutta pykälää lapsen törkeästä raiskauksesta. Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen arvioi tuolloin Uudelle Suomelle, ettei uusi pykälä olisi muuttanut arviointia 10-vuotiaan tapauksen kohdalla, vaan taas olisi katsottu, vastusteliko hän vai ei.

Lakimiesliiton Rytkölä katsoo, että kokonaisuudistus on toteutettava arviomuistion ehdotuksista huolimatta. Työ tulisi hänen mukaansa käynnistää pikimmiten. Hän kuitenkin epäilee, että työ ehtisi tulla valmiiksi enää tällä hallituskaudella, eli ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.

–Tämä on erittäin iso urakka, enkä usko, että se yhdeksässä kuukaudessa valmistuisi. Työ olisi kuitenkin hyvä aloittaa. Näitä asioita tulisi käsitellä myös tulevassa hallitusohjelmassa ministeriössä tehdyn valmistelun pohjalta, Rytkölä toteaa.

Kokonaisuudistuksessa tulisi Rytkölän mielestä arvioida myös rangaistusten taso. Tuomioistuimia ei voi hänestä pakottaa antamaan kovempia rangaistuksia nykyisten lakien puitteissa.

–Suomessa rangaistukset perustuvat kirjoitettuun lakiin, joka on eduskunnan eli kansan tahto.

–Rangaistusten pitää tyydyttää kansan oikeustajua. Mutta oikeustajua ei määritä tuomioistuimet tai juristit ylipäätään, vaan vaaleilla valittu eduskunta. On poliittinen kysymys, mikä rangaistusten taso pitää olla.

