HS: SDP:n kannatus hypähti taas – vihreille miinusta

SDP:n kannatus on noussut korkeimmalle tasolle, 22,1 prosenttiin, vuoteen, selviää Helsingin Sanomain tuoreesta puoluekannatuskyselystä. Vuosi sitten puoluetta kannatti 19,6 prosenttia.

SDP oli suurin puolue HS-gallupissa. Toisena oli kokoomus 20,2 prosentin kannatuksella. Kasvua oli 0,5 prosenttiyksikköä kesäkuun mittauksesta. Kokoomuksen kannatus oli tätä ennen laskenut yhtäjaksoisesti aina viime joulukuun 22,2 prosentista kesäkuussa mitattuun 19,7 prosenttiin.

Suurista puolueista keskustan kannatus laski 0,5 prosenttiyksikköä kesäkuun mittauksesta.

Pisimpään kannatuksen laskevasta trendistä on kärsinyt vihreät, jonka kannatus on laskenut lähes yhtäjaksoisesti viime elokuusta alkaen. Tuolloin puoluetta kannatti 17,5 prosenttia suomalaisista, kun nyt kannatus on 13,2 prosenttia. Puolue oli kuitenkin HS-gallupissa neljänneksi suurin.

Viidenneksi suurin oli vasemmistoliitto (9,6%), kuudes perussuomalaiset (7,8%), seitsemäs RKP (4,3%), kahdeksas kristillisdemokraatit (4,2%) ja yhdeksäs siniset (1,3%). Muita kuin eduskuntapuolueita kannatti 2 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kyselytutkimukseen haastateltiin puhelimitse kaikkiaan 2 516 suomalaista aikavälillä 11.6.–12.7.2018.