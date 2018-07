Ilkka Kanerva varoitti – Tämä olisi kohtalokkain puolustuspoliittinen virhe: ”Samppanjapullot poksahtelisivat muualla”

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva hahmotteli Suomen kannalta kohtalokkaimman turvallisuuspoliittisen tilanteen Porin Suomi-Areenassa tänään keskiviikkona.

Kanerva osallistui keskusteluun siitä, millaista puolustusta Suomeen tarvitaan.

–Suomen kannalta kohtalokkainta turvallisuuspoliittista väärinarviointia edustaisi se ratkaisu, jossa me sanoisimme, että me jätämme kehittämättä meidän Nato-yhteyttämme tai että me ilmoittaisimme, että Nato ei ole Suomelle kelvollinen vaihtoehto – ei tänään, huomenna, ei milloinkaan, ei missään olosuhteissa, Kanerva sanoi Porissa.

–Luulen, että samppanjapullot poksahtelisivat muualla kuin Suomessa, jos tuollainen lause Suomen vastuullisen poliittisen johdon suunnasta annettaisiin. Siis Nato-kortti on ehdottomasti pidettävä Suomessa elävänä, toimintakykyisenä vaihtoehtona kaikissa tapauksissa.

Kanervan mielestä yhtä lailla typerältä tuntuisi, jos Suomi toteaisi, ettei myöskään Eurooppa-korttia tarvita.

–Kyllä se myöskin olisi omiaan minun käsitykseni mukaan vahvistamaan Suomen turvallisuutta, mikäli myös Euroopassa olisi toimintakykyisiä, uskottavia, luotettavia turvallisuuspoliittisia malleja eri tilanteiden varalle joko yhdessä Naton kanssa tai Natoon jollain tavalla liittyneenä, mutta molemmat kortit ovat Suomelle elintärkeitä, Kanerva sanoi.

Lue myös: Halla-aho näpäytti Antti Rinnettä Nato-optiosta – ”Tietynlaista itsepetosta”