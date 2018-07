Laura Huhtasaaren ja Li Anderssonin välillä leimahti sotesta: ”Vähän rehellisyyttä peliin!”

Kansanedustajat Laura Huhtasaari (ps.) ja Li Andersson (vas.) ottivat yhteen perussuomalaisten asemasta sote-uudistuksessa Porin Suomi-Areenassa.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Huhtasaari ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Andersson olivat eri mieltä siitä, ovatko perussuomalaiset olleet valmistelemassa nykyistä sote-mallia vai eivät. He osallistuivat tänään keskusteluun ensi vuoden eduskuntavaaleista.

Huhtasaari sanoi, että Suomen sote- järjestelmän ongelmana ovat perusterveydenhuollon resurssit, ”jotka ovat pitkään olleet retuperällä” ja toisaalta palveluketjujen yhteensovitettavuus. Hän huomautti, että jo monta hallitusta on yrittänyt saada Suomen perusterveydenhuoltoa kuntoon, mutta uudistusten loppumetreillä on aina tullut erimielisyyksiä ja asia on venynyt.

Huhtasaari syytti, että kun tilanteen annetaan rapautua tarpeeksi, poliitikot painostetaan tekemään jopa huonoja sote-malleja.

–Tämä ei ole se sote-malli, jota perussuomalaiset oli alkuperäisesti suunnittelemassa, Huhtasaari sanoi nykymallista, josta on määrä äänestää syksyllä.

Andersson puuttui puheeseen välittömästi.

–Tehän kuittasitte tämän mallin vielä hallituksessa ollessanne, Andersson sanoi.

–Vähän rehellisyyttä peliin, Laura.

Huhtasaari pysyi kannassaan.

–Tämä on rehellistä. Sinä tiedät itsekin, että perussuomalaiset ei ole ollut tätä valmistelemassa, hän vastasi.

–Kyllä te olitte sitä kuittaamassa, Andersson väitti vastaan ja tilanteesta syntyi kina.

Huhtasaari korotti ääntään.

–Hallituspuolueet ei edes omiaan ole saaneet mukaan! Siellä on Harkimo ja Lepomäkikin eri mieltä! Huhtasaari huudahti juontajan yrittäessä rauhoitella äityvää tilannetta, joka kuitenkin tunnelmaltaan säilyi suhteellisen leppoisana.

Syytöksen jälkeen juontaja antoi hallituspuolue keskustan Hannakaisa Heikkiselle puheenvuoron. Heikkinen on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Sote-uudistus on parhaillaan valiokunnan käsittelyssä, ennen kuin sen on määrä tulla suuren salin äänestykseen syksyllä.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on ilmoittanut äänestävänsä uudistusta vastaan samoin kuin Susanna Koski (kok.). Myös Harry Harkimo (kok.) on ilmoittanut harkitsevansa kantaansa ja vastustavansa uudistusta nykytiedon valossa.

Heikkinen halusi muistuttaa oppositioedustajia siitä, että viime kaudella sote törmäsi perustuslakiin, eikä riitelyyn.

–Usein sanotaan, että kansalaisten poliittinen muisti on lyhyt, mutta kyllä se näyttää olevan myös poliitikkojen, Heikkinen sanoi Porissa.

Silloinen malli ei ollut perustuslain mukainen, mutta nykyiselle ehdotukselle perustuslakivaliokunta on näyttänyt lähes vihreää valoa ja totesi, että mallin vaatimat korjaukset eivät vaadi uutta lakivalmistelua. Perustuslakivaliokunta tosin antaa sotesta vielä uuden lausunnon, kun sote-valiokunta saa työnsä valmiiksi.

Heikkinen huomautti, että hallituspohja totta kai vaikuttaa siihen, millainen järjestelmä halutaan. Hänen mukaansa koskaan aiemmin sotessa ei ole oltu näin lähellä maalia.

–Toivon, että myös kansalaiset ottavat sen huomioon, että meidät on valittu eduskuntaan tekemään päätöksiä, ei jarruttamaan, hän sanoi.

Esimerkiksi Alma-tutkimuksessa sote-uudistukselle tuli kansalta murskaluku kesäkuussa. Lue tarkemmin: Alma-tutkimus: Hallitukselle karu sote-luku – suomalaiset tai edes kokoomuslaiset eivät kannata

Perussuomalaiset irtautui hallituksesta viime kesäkuussa, jonka jälkeen soten valinnanvapauslaki on valmisteltu uudelleen, kun perustuslakivaliokunta katsoi, että sote-palveluiden niin sanottu pakkoyhtiöittäminen on perustuslain vastaista. Yhtiöittämisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että maakunta voisi tuottaa palveluita vain erillisen yhtiön kautta.

Valinnanvapaus on kuitenkin nykyisessä sote-mallissa yhä mukana ja perusajatus markkinoiden avaamisesta yksityisille terveysyritykselle on säilynyt mallissa. Valinnanvapauden toteutumisen keinot ovat käytännössä nykyesityksessä samat kuin keväisessä esityksessä.