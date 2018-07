”Järjetöntä että apteekkari voi jarruttaa toisen apteekin perustamista” – Touko Aalto luopuisi sääntelystä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii apteekkien määräsääntelystä luopumista. Aalto myös toisi apteekkeihin lisää palveluita.

Suomessa apteekin perustamisesta päättää tarveharkinnan perusteella lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Perustamisen jälkeen apteekkiliikkeen harjoittamiseksi myönnetään julkisen hakuprosessin päätteeksi apteekkilupa. Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kertoo Puheenvuoron blogissaan, kuinka Espooseen viime vuonna myönnetyistä kuudesta apteekkiluvasta kahdesta on valitettu hallinto-oikeuteen ja niiden käsittely on kesken.

–Apteekkeja tulisi olla enemmän ja niistä olisi hyvä saada nykyistä enemmän terveydenhuollon palveluita. On järjetöntä, että yksi toimintaa jo pyörittävä apteekkari voi estää tai jarruttaa toisen apteekin perustamista saman kunnan alueelle. Määräsääntelystä on luovuttava ja apteekkeja on voitava perustaa sinne, missä kysyntää on, Aalto toteaa.

–Jatkossakin voidaan tarvita jonkinlaista alueellista ohjausta, jos määräsääntelyn poistaminen johtaa siihen, että apteekkien määrä lisääntyy ainoastaan kasvukeskuksissa. Ihmisten oikeudesta saada apteekkipalveluita on pidettävä huolta, hän jatkaa.

Vihreiden puheenjohtaja korostaa, että apteekkeja pitäisi kuitenkin tarkastella osana terveydenhuoltoa eikä pelkästään lääkkeiden myyntinä. Esimerkiksi apteekkariliitto on toivonut, että rokotukset voitaisiin antaa apteekeissa suoraan sen sijaan, että lääkärin ensin määräämä, apteekista haettu rokote pitäisi viedä terveyskeskukseen, jotta hoitaja voi sen pistää.

Markettien hyllyille Aalto ei lääkkeitä vapauttaisi.

–Lääkkeitä ei voi verrata tavallisiin kaupasta saataviin kulutushyödykkeisiin, kuten leipään tai maitoon. Jos itsehoitolääkkeet olisivat kaupan hyllyllä muiden tuotteiden joukossa, asiantunteva potilasneuvonta puuttuisi.

