Supon päällikkö: ”Tiedustelulaeilla on edelleen kiire” – Unohtuiko eduskunnassa?

Eduskunnan käsittelyssä olevien tiedustelulakien voimaansaattamisella on yhä kiire, arvioi suojelupoliisin päällikkö. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola (ps.) taas kummastelee, että hallituksen kiire tuntuu kadonneen sote-uudistuksen tieltä.

–Jollakin tapaa Turun tapahtumat viime kesän lopulla aiheuttivat jotakin sellaista, joka sai myllyn päälle, että nyt tarvitaan nopeasti tiedustelulaki ja ikään kuin sillä varjolla koitettiin saada kiirettä tälle asialle. Nyt se kiire näyttää jostain syystä unohtuneen, Eerola kummastelee.

Hallintovaliokunnan kansanedustajat ja Supon päällikkö Antti Pelttari kohtasivat keskiviikkona Porin SuomiAreenassa.

Hallitus toivoo, että uudet sotilas- ja siviilitiedustelua koskevat lait voitaisiin säätää kiireellisesti. Tiedustelulait vaativat myös perustuslakia on muutettava ja siksi niiden voimaansaattaminen vielä tällä vaalikaudella edellyttää eduskunnan äänestyksessä viiden kuudesosan enemmistöä. Tätä enemmistöä ei kolmella hallituspuolueella yksin ole.

Kansanedustaja Mika Kari (sd.) kertoo kokeneensa, että hänen puoluettaan suorastaan painostettiin hyväksymään tiedustelulait sellaisina kuin hallitus ne esitteli. Lakeihin on nyt eduskuntakäsittelyn lisätty muun muassa kohta suojelupoliisin toiminnan parlamentaarisesta valvonnasta.

Suojelupoliisi toivoo, että lait saataisiin nyt läpi.Keskustan Timo V. Korhonen korostaa, että nykyisten lakien nojalla ei pystytä tekemään riittävää arviota nykyisistä uhkakuvista valtiojohdon päätöksentekoa varten.

–Uskallan sanoa virkamiehenäkin, että tällä on edelleenkin kiire tällä paketilla. Se on erittäin huolella valmisteltu, siinä on tasapaino mielestäni löydetty viranomaisten toimivaltuuksien ja perusoikeuksien suojan välillä. Suojelupoliisilla, voin todeta, on ihan tarpeeksi töitä ilman tätä lainsäädäntöä, mutta olemme sitä mieltä, että Suomi tarvitsee tätä tulevaisuuden parantamiseksi, sanoo Supon Pelttari.

Hallituspuolue kokoomusta hallintovaliokunnassa edustava Mari-Leena Talvitie kertoo, että eduskuntapuolueiden on tarkoitus syksyllä tarkastella, halutaanko tiedustelulait saattaa voimaan vielä tämän vaalikauden aikana.

–Poliitikkojen on tärkeä miettiä, ovatko työkalut kunnossa ensi vuonna vai vasta 2020-luvulla. Tiedämme kaikki, että lainsäädäntö ei tule valmiiksi kuukaudessa, vaan se vaatii vähintään kahdeksan kuukautta, Talvitie huomauttaa.