Ministeriltä yllättävä idea: Seuraavissa hallitusneuvotteluissa pitäisi käyttää tekoälyä – ”Kuka toteuttaa algoritmin?”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) väläyttää mahdollisuutta käyttää tekoälyä apuna seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Suomessa pidetään eduskuntavaalit ensi huhtikuussa.

–Se, mikä on tänään tekoälyä, on huomenna ihan tavallista ohjelmointia. Tyypillinen esimerkki on Google-haku. Kun aloitin 1990-luvulla alalla, puhuttiin siitä, että luonnollisella kielellä tehtävät haut ovat tulossa. Sitä pidettiin silloin yleisesti tekoälynä, mutta ei se enää ole tekoälyä, se on hakukone, havainnollisti tekoälyn olemusta Curious AI:n perustaja Timo Haanpää SuomiAreenassa järjestetyssä tekoälyaiheisessa paneelikeskustelussa.

Tekoäly-yritys Iris.ai:n perustajan Maria Ritolan mukaan tekoälyn avulla pystytään tekemään parempia päätöksiä.

–Tutkija ei mitenkään pysty lukemaan kaikkia uusia tutkimuspapereita, mutta tekoäly pystyy lukemaan ne paljon nopeammin ja hakemaan oleelliset sisällöt niin, että ihmisen tarvitsee lukea vain se, mikä on keskeisintä. Ihminen pystyy hyödyntämään olemassa olevaa dataa tehokkaammin ja tekemään sen pohjalta parempia päätöksiä.

Sisäministeri Kai Mykkänen näkee tekoälyssä mahdollisuuksia auttaa myös poliittista päätöksentekoa.

–Seuraavissa hallitusneuvottelussa pitäisi olla seinät, joille tekoäly hakee puheemme perusteella mittasuhteita mahdollisuuksille ja uhkille. Meillä on usein se ongelma, että on paljon argumentteja, mutta mittasuhteet ovat hukassa. Tietysti tässäkin tullaan siihen, että kuka toteuttaa algoritmin, joka sitä tietoa hakee.

Suomi kuuluu tekoälyn kärkimaihin

Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) nosti esiin, että Espoossa on huomattu, että datamassoja ja tekoälyä voitaisiin hyödyntää lastensuojelussa.

–On löydetty tekijöitä, jotka osoittavat riskiä syrjäytyä. Tietoa, jota lapsesta kerätään, voisi hyödyntää lastensuojelussa, mutta herää kysymys siitä, mikä on henkilön tietosuoja ja missä menee tietojen käytön raja.

Paneelissa todettiin, että datan käyttöön suhtaudutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin. Kärjistäen sanottuna Yhdysvalloissa käy kaikki, mikä on hyväksi bisnekselle, ja Kiinassa kaikki, mikä on hyväksi Kiinan valtiolle, kun taas EU on valinnut lähtökohdakseen yksityisyyden.

Suomella on silti mahdollisuuksia olla tekoälyn kärkimaa. KansanedustajaPilvi Torsti (sd.) pitää valtaa ja vastuuta keskeisinä tekijöinä.

–Meillä on riittävästi teknistä osaamista ja yrityksiä, jotka toimivat kentällä ja tekevät vastuullista liiketoimintaa. Vallan näkökulmasta meillä on erittäin vahvat instituutiot ja läpinäkyvä järjestelmä.

Timo Haanpään mukaan Suomi on jo tekoälyn top kympissä, ja sillä on kilpailuetuja muihin maihin nähden.

–Kiinassa valtio on suhteessa aika nuori, ja se on kerännyt kaiken datan. Yhdysvalloissa yrityksillä on ollut työkalut tiedon keräämiseen, ja tieto jää niille. Suomessa hyvinvointivaltio on kerännyt kymmeniä vuosia menestyksekkäästi tietoja erilaisiin instansseihin. Sitä on paljon ja meillä on pieni, suhteellisen yhtenäinen kansakunta. Meillä on merkittävästi tietovarantoja, joita muilla ei ole, ja joita voimme käyttää eduksemme.