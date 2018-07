Mepiltä tyly huomio Suomelle Trumputinista: ”Nyt varmaan moni suuttuu”

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) kritisoi Helsingissä maanantaina järjestettyä huippukokousta, jota hän ei kuitenkaan pidä katastrofina. Pietikäinen sanoi Suomi-Areenassa, ettei voi olla ylpeä kokouksesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä maanantaina ensimmäistä kertaa virallisesti kahdenvälisesti. Suomi on kerännyt järjestelyistä valtavasti kiitosta, ja monet poliitikot ovat kilvan kiitelleet järjestäjiä.

Tähän nähden Pietikäinen otti Porin Suomi-Areenassa varsin yllättävän kannan.

–Nyt varmaan moni suuttuu, mutta minä en näe sitä ehkä niin merkittävänä, kun olemme yleisesti nähneet, Pietikäinen sanoi Porissa.

Hän lisäsi, että julkisuuden ja matkailunäkyvyyden saaminen on tietysti hyvä asia ja hän tukee tätä puolta ja järjestelykapasiteetin tunnetuksi tekemistä voimakkaasti. Hän kuitenkin huomauttaa, että täytyy ottaa huomioon, minkä tyyppisistä johtajista on kyse.

–Toisaalta kutsujalla on myöskin aina pikkuinen vastuu siitä, ketä he kutsuvat kylään.

Pietikäinen pohti etiikkaa tapaamisen taustalla.

–Halutaanko me just nämä kaksi herraa, halutaanko just profiloitua tällaisena alustana? En minä nyt sitä minään katastrofina näe, mutta en osaa olla siitä sillä tavalla ylpeä.

Pietikäinen lisäsi, että toisaalta on hyvä, että saatiin kontakti ja neuvotteluyhteys. Hän huomauttaa, että moni ajatteli hän itse mukaan lukien, että Trumpin noustessa valtaan hallinto hoituu kyllä ja Trump soittaa enemmän suutaan. Pietikäisen mielestä näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan Trumpilla on ollut yllättävän iso ote käytännön hallintoon.

–On se nyt hiukan pelottavaa, että luotan Putiniin ja hänen järkeensä ja johdonmukaisuuteensa enemmän ja pidän häntä suurempana turvana kuin tätä toista läntistä suurvaltaa.

Pietikäinen huomauttaa, että Trumpin kaudella klassiset turvallisuusmenot ja sotilasinvestoinnit ovat ”lähteneet lapasesta”, mistä pitäisi saada keskustelua aikaiseksi. Hän huomauttaa, että esimerkiksi ydinsulkusopimus pitäisi neuvotella pian uudelleen.

Pietikäisen mielestä maailmanrauha on keskeisesti kiinni Yhdysvaltain ja Venäjän päätöksistä, jotka väistämättä heijastuvat muualle, kuten Syyriaan ja Lähi-itään. Hän ei myöskään ole vakuuttunut, että Trumpin Pohjois-Korean liennytys olisi ollut onnistunutta.