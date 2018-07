”Ihan pirusti riskejä, että tämä kaatuu vielä syksyllä” – Maihinnousukeskukset vaativat kymmenkertaisen pakolaiskiintiön

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) huomauttaa, että EU:n suunnittelemat maihinnousukeskukset saattavat kaatua käytännön asioihin syksyn aikana. Mykkänen kommentoi asiaa Porin Suomi-Areenassa.

EU-maat sopivat kesäkuun huippukokouksessaan niin sanottujen maihinnousukeskusten perustamisen edistämisestä pikaisella selvitystyöllä sekä turvapaikanhakijoiden liikkumisen estämisestä EU-maiden välillä. Lue lisää: EU pääsi sopuun: Turvapaikanhakijoille maihinnousukeskuksia Pohjois-Afrikkaan ja Eurooppaan

Mykkänen huomauttaa, että myös maihinnousukeskuksiin tarvitaan pakolaiskiintiön kaltaiset kiintiöt.

–Maihinnousukeskuskuvion täytyy perustua siihen, että meillä on yhdessä sovitut kiintiöt niille, jotka ovat saaneet siellä turvapaikan, siis todetaan, että on turvapaikan tarpeessa siellä yhteisessä keskuksessa niin, että heitä sitten jaetaan eteenpäin niin kuin kiintiöpakolaisjärjestelmässä tehdään. Siitä täytyy tehdä EU-tasoinen päätös, että meillä kymmenkertaistetaan suunnilleen ainakin se EU:n yhteinen kiintiöpakolaisten määrä, Mykkänen sanoi Porissa.

Hän on jo aiemmin puhunut kymmenkertaistamisesta ja Suomen osalta moninkertaistamisesta.

Mykkäsen mukaan pääosa EU-maista on saatava mukaan rahoitukseen, koska ”tietenkään ei voi olla niin, että EU maksaa leirin Italiassa, jossa muutenkin on pakolaisia joka nurkassa”. Puola ja Unkari saattavat Mykkäsen mukaan olla mahdottomia, mutta muuten hän on varovaisen toiveikas.

–Tässä on toivoa, että se on helpompi hyväksyä se pakolaisstatuksen saaneen jakaminen jäsenmaiden kesken kuin turvapaikanhakijoiden.

Suurin osa Italian kautta tulleista ei ole saanut turvapaikkaa käsittelyssä, josta toki voi Mykkäsen mukaan olla monta mieltä, mutta käytännön ongelma on joka tapauksessa se, että kymmenet tuhannet ja Saksassa jopa sadat tuhannet ovat saaneet kielteisen päätöksen ja tätä joukkoa on erittäin vaikea palauttaa. Mykkäsen mukaan tällöin kuvaan astuu huoli siitä, mihin niin sanottujen paperittomien joukon kasvaminen johtaa.

Mykkänen huomauttaa, että järjestelmä ei saisi toimia niin, että salakuljettajat päättävät siitä, kuka jää Eurooppaan ja kuka ei. Jos kriteeristö katuu, eikä palautuksia saada täytäntöön, Mykkänen uskoo, että systeemiltä loppuu kannatus. Siksi hänen mielestään olisi hyvä siirtyä ottamaan pääosin pakolaisstatuksen saaneita ihmisiä ja jakaa heitä EU-maiden kesken.

–Siihen on nyt tietyllä tavalla toivoa, mutta tässä on ihan pirusti riskejä siihen, että tämä kaatuu nyt käytännön asioihin vielä syksyn aikana, Mykkänen sanoi Porissa.