”Have you met the cool beer guy” – KL: Näin Suomi nettosi Trumputin-näkyvyydestä

–CNN:n toimittaja oli kysynyt, että ”have you met the cool beer guy” ja Valkoinen talo soitti minulle, että mikä juttu. Kävin sitten viemässä heille kahvia, olutta ja t-paitoja, kuopiolaispanimon toimitusjohtaja Samuli Huuhtanen kertoo Kauppalehdelle.

Kuopiolaispanimo RPS Brewing ylitti kansainvälisen uutiskynnyksen komeasti Donald Trumpin ja Vladimir Putinin Helsingin-tapaamisen siivellä.

Panimo iski tapaamisen luomaan markkinarakoon tekemällä Trumpin ja Putinin tähdittämän ja Let's settle this like adults -sloganilla varustetun etiketin.

Helsinki Summit 2018 Special Edition -lagerin etiketissä presidentit pelaavat kivi-paperi-sakset-peliä. Panimon nimi, Rock Paper Scissors Brewing, tulee kyseisestä pelistä.

Panimo näkyi tapaamisen yhteydessä muun muassa CNN:n, Foxin, BBC:n, Politicon, Timen, The New York Timesin, The Washington Postin, Good Morning American, uutistoimisto AP:n, China Globalin ja Russia Todayn uutisoinnissa.

Viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstellerin Kauppalehdelle tekemän analyysin perusteella RPS Brewing oli tapaamisen yhteydessä amerikkalaismediassa toiseksi eniten näkyvyyttä saanut suomalaisyritys. RPS huomioitiin Pohjoisranta Burson-Marstellerin mukaan 74 jenkkimediassa. Eniten näkyvyyttä, 2141 mediaosumaa, yhdysvaltalaismediassa sai Helsingin Sanomien lehdistönvapauskampanja. Kolmanneksi eniten huomiota keräsi Jenni Haukion asuvalinta Andiata.

Toissa vuonna perustetun panimon toimitusjohtaja Samuli Huuhtanen paistatteli median valokeilassa koko viime viikonlopun.

–Nämä olivat epätodelliset kolme päivää. Viikonlopun aikana itsellenikin tuli käsitys, että tämä leviää kuin kulovalkea, Huuhtanen kertoo Kauppalehden haastattelussa.

Suoraan kansainvälistymiseen tähtäävä panimo neuvottelee vientisuunnitelmista parhaillaan.

–Meillä on ollut pitkän aikaa jo keskusteluja moneenkin markkinaan. Näkyvyys nytkäytti niitä selkeästi eteenpäin, Huuhtanen sanoo.

Panimo tähtää ensin Aasiaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin.

–Nopeutamme kansainvälistymissuunnitelmaamme aika lailla. Teemme alkusyksystä rahoituskierroksen. Vientimarkkinamme ponnahtavat uusiin sfääreihin, Huuhtanen kertoo.

RPS tekee uudet etiketit vientimarkkinoita varten.

–Let's settle this like adults -slogan kuuluu tuotteeseemme ja nostamme sitä vientimarkkinoiden etiketeissä nykyistä vahvemmin esiin. Siitä kuluttaja osaa yhdistää oluen Trumpin ja Putinin tapaamiseen, se kuka yhdistää, Huuhtanen sanoo.

Panimo on hankkinut viisi 8000 litran käymisastiaa lisää, mikä nostaa kertakäymiskapasiteetin 64 000 litraan. Ensi vuonna vuosituotanto yltää miljoonaan litraan, jos kysyntää riittää.

Panimo toimitti viime viikolla kauppoihin ja ravintoloihin 10 000 pullon erikoiserän olutta. Markkinointitempaus söi erän myynnistä tulleet tulot.

–Tämä oli meille aika plus–miinus-nolla, Huuhtanen sanoo.