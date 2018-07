Kokoomuskonkari kavahti kokoomusmepin jyrkkää Trumputin-kantaa: ”Kahvikuppi meinasi pudota”

Pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Raimo Ilaskivi hämmästelee europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok.) kommentteja maanantain Trumputin-huippukokouksesta. Pietikäinen kritisoi kokouksen eettistä perustaa ja sanoi, ettei osaa olla siitä ylpeä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä maanantaina ensimmäistä kertaa virallisesti kahdenvälisesti. Pietikäinen sanoi Porin Suomi-Areenassa, ettei hän näe Trumpin ja Putinin tapaamista Helsingissä niin merkittävänä kuin se on yleisesti nähty. Pietikäisen mielestä kutsujalla on ”aina pikkuinen vastuu siitä, ketä he kutsuvat kylään”.

–Halutaanko me just nämä kaksi herraa, halutaanko just profiloitua tällaisena alustana? Tämä on oma kysymys. En minä nyt sitä minään katastrofina tietenkään näe, mutta en osaa olla siitä sillä tavalla ylpeä, Pietikäinen sanoi torstaina.

Lue lisää: Mepiltä tyly huomio Suomelle Trumputinista: ”Nyt varmaan moni suuttuu”

Helsingin ylipormestarina pitkään toiminut Ilaskivi kommentoi asiaa Uuden Suomen julkaiseman jutun yhteydessä. Erityisesti hän ihmettelee Pietikäisen näkemystä kutsujan vastuusta.

–Vanhaa sanontaa lainaten, kahvikuppi meinasi pudota kädestäni, siksi hämmästynyt olen 1) tässä Niinistöön kohdistuvasta kritiikistä 2) sen väheksymisestä, että kaksi merkittävintä suurvaltajohtajaa tapasivat nimenomaan Helsingissä 3) kaikesta positiivisesta mitä maailman media meistä kertoi, hän kirjoittaa kommentissaan.

– Jos jotakin negatiivista on, siitä vastaavat yksin ja nimenomaan kaksi suurvaltajohtajaa.

Ilaskivi tarkentaa Uudelle Suomelle hämmästelleensä Pietikäisen muutamaa sanavalintaa.

–Ensinnäkin hän selkeästi oli sitä mieltä, että kutsuja oli vastuullinen tästä vähän huonosti menneestä tapaamisesta ja kutsujahan oli muodollisesti tasavallan presidentti, joka hyväksyi ja kutsui saatuaan siitä kysymyksen, tiedustelun, että voiko Helsinki, Suomi toimia isäntänä, Ilaskivi sanoo puhelimessa Uudelle Suomelle.

Ilaskivi itse näkee presidentti Sauli Niinistön toimineen asiassa hyvin.

–Sehän oli hienoa, että ensinnäkin me kelpasimme isäntämaaksi ja toisaalta Niinistö katsottiin henkilöksi, jonka huomiin tällainen tapahtuma voida uskoa.

Riittääkö yhtään ymmärrystä Pietikäisen eettiselle taustapohdinnalle?

–No ei tipan tippaa.

Eikö sitä näkökulmaa tarvitse ottaa huomioon tällaisessa tilanteessa?

–Ei minusta, ei. Miten sitä sanotaan, että pienemmän edun täytyy väistyä suuremman tieltä. Se on yksi poliittinen tärkeä sääntö ja kyllä minusta pienempi ja suurempi etu tässä hyvin selvästi erottuivat toisistaan. Se pienempi etu oli joku mahdollinen tällainen pohdinta, jota Sirpa Pietikäinen tässä nyt kävi.

Ilaskivi yhtyy näkemyksiin, joiden mukaan huippukokouksen järjestäminen juuri Helsingissä on nähty tärkeänä. Hän uskoo, että muutama miljoona, joka tapaamiseen upposi, tulee monin verroin takaisin.

–Oli hyvä, että se oli Helsingissä nimenomaan siltäkin kannalta, että maailman media kiinnitti huomiota yhden päivän ajan Suomen pääkaupunkiin. Kyllähän se oli mahtavaa turistimainontaakin, jota emme muutamalla miljoonalla olisi lainkaan saaneet.

Ilaskivi kuitenkin korostaa, että vapaassa maassa kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä.

–Olen aina kyllä pitänyt huolen siitä, että vaikka olen kriittinen jotain mielipidettä vastaan, olen kauhean valmis sanomaan sitä, että kyllä Pietikäisellä oli oikeus se mielipide tuoda esiin huolimatta siitä, että en pitänyt sitä oikeana. Näinhän keskustelu syntyy.