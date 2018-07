Kansanedustaja kertoo karuja tapauksia suomalaisesta työelämästä: ”Tämä on tosi”

SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kertoo sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan suomalaisesta työelämästä. Häneltä on muun muassa kysytty, miten hän selviytyy työtehtävistään, koska hänellä on lapsia.

–Ollessani SDP:n puoluesihteeri minulta kysyttiin usein miten selviän hommasta, kun minulla on kolme kouluikäistä lasta. Kysyin edeltäjältäni Eero Heinäluomalta, jolla oli ollut sama perhetilanne samassa tehtävässä, mitä vastata. Ei oltu kyselty. Ikinä, hän tviittaa.

Feldt-Ranta kertoo myös, että hänen toimiessaan hallitusryhmän sihteerinä vuonna 2005 hän johti delegaatiota, jossa kaikki muut olivat miehiä.

–Kun esitelmät oli pidetty, totesi isäntänä ollut korkea virkamies: ”Nyt lähetetään pikkurouva kotiin nukuttamaan lapsia ja jatketaan saunalla.” Tämä on tosi.

Feldt-Rannan mukaan positiivista asiassa on se, että tilanteen voi muuttaa.

–Valitaan aina, ei mies tai nainen, vaan paras ihminen. Se on vallankumous!

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) korosti aikaisemmin, että perhe ja työ ovat sovitettavissa yhteen ja jokaisen perheen ratkaisuja tulee kunnioittaa.

Sekä Feldt-Rannan että Saarikon ulostulot liittyvät Aamulehden päätoimittajan valinnasta perjantaina nousseeseen kohuun. Suomen Kuvalehti kertoi perjantaina, että valtioneuvoston kanslian nykyisen viestintäpäällikkö Päivi Anttikosken nousu Aamulehden päätoimittajaksi tyssäsi tämän äitiyteen.

Alma Media korosti perjantaina tiedotteessaan, että se noudattaa rekrytoinneissa yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden periaatteita. Toimitusjohtaja Kai Telanne kuitenkin myöntää, että mahdollisuus muuttaa Aamulehden ilmestymisalueelle oli yksi rekrytointiprosessissa huomioiduista tärkeistä kriteereistä.

