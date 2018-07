Ministeri riemastui Ylen kyselystä: ”Kyllä kansa tietää!”

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen hehkuttaa Facebookissa Ylen kyselytulosta koko maan asuttamisesta. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 79 prosenttia suomalaisista katsoo, että valtion pitää turvata palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna.

Vain 12 prosenttia katsoi, ettei valtion pidä puuttua aluekehitykseen ja 5 prosenttia arvioi, että valtion pitäisi edistää ihmisten keskittymistä kaupunkeihin. Kyselyyn vastasi 1 012 yli 15-vuotiasta suomalaista.

–Kyllä kansa tietää! Suomalaiset haluavat, että koko Suomessa on elämää ja meininkiä. Kyselyn mukaan valtiolla on oltava tässä aktiivinen rooli muun muassa palveluiden turvaamisessa, ministeri Vehviläinen kommentoi.

Punkalaitumen kunnanvaltuutettu Ari Prihti (sin.) kommentoi myös kyselyä tuoreeltaan Puheenvuoron blogissaan. Prihtin mielestä tulokset pitää ottaa vakavasti. Hänen mielestään maaseudun asuttamista ja elinvoimaa voisi tukea verotuksella.

–Keinovalikoimassa tulee olla harva-alueella asuvien ja yritysten valtion verotuksen tuntuva kevennys, Prihti kirjoittaa.

–Punavihreä maaseutuvihamielinen rummutus ei tuo leipää kenenkään pöytään. Miten Suomella on varaa jakaa kansaa maaseutuun ja kaupunkeihin? On mielestäni vain yksi Suomi, jossa elinkeinojen ja asumisen monimuotoisuus on rikkaus, hän jatkaa.