Täydellinen kuunpimennys Suomen yllä perjantaina – ”Syvin hetki klo 23.22”

Perjantai-iltana tapahtuu täydellinen kuunpimennys, jonka voi havaita koko Suomessa sään salliessa.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan sää on perjantaina Helsingissä ja Oulussa puolipilvinen, Turussa saattaa esiintyä yksittäisiä sadekuuroja, Rovaniemellä on enimmäkseen pilvistä ja Tampereella yö on enimmäkseen selkeä.

– Kuu pimenee, kun se kulkee radallaan Maan varjoon ja Kuuta valaiseva Aurinko kätkeytyy hetkeksi Maan taakse, Suomen tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo tiedotteessaan.

– Vaikka kyseessä on täydellinen kuunpimennys, Kuu ei silti pimene täysin ja katoa näkyvistä. Tämä johtuu Maan ilmakehästä, joka taivuttaa takaansa tulevaa auringonvaloa Kuun pinnalle. Ilmakehä sirottaa valon sinisiä värisävyjä, mikä värjää myös päivätaivaamme siniseksi. Ilmakehän läpi kuljettuaan valosta on jäljellä enää punertavat värisävyt, ja ne värjäävät Kuun pinnan ruosteenpunaiseksi. Mikäli maapallolla ei olisi ilmakehää, Kuu todella katoaisi näkyvistä, yhdistys kertoo.

Kuunpimennys alkaa perjantaina jo iltakahdeksan aikaan, kun Kuu valuu Maan heittämään puolivarjoon.

–Täydellinen pimennys alkaa klo 22.30 Kuun kuljettua kokonaan Maan täysvarjoon. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan klo 23.22. Kuu näyttää tällöin tumman punertavalta ja sen pinta voi olla hyvinkin tumma. Täydellinen pimennys päättyy klo 00.13 kun Kuu lipuu jälleen Maan puolivarjoon ja lopulta sieltä pois. Koko pimennys on ohi klo 02.29, Ursa kertoo.