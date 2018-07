Tutkijat tv:ssä: ”Yli puolessa sinilevää myrkkyjä” – Varoitus koiranomistajille

Sinileväkukinnoissa yli puolessa esiintyy myrkyllisiä yhdisteitä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Tarja Pitkänen Ylen Aamu-tv:ssä. Sinilevävesilautat taas houkuttelevat varsinkin koiria, huomauttaa Eviran jaostopäällikkö Pia Vennerström.

–Mikä niistä tekee vaarallisia, on se, että ne pystyvät tuottamaan erilaisia yhdisteitä muun muassa maksa- ja hermomyrkkyjä. Sitten sinileväkukinnossa voi olla myös muita yhdisteitä, jotka ovat terveydelle haitallisia ja myös muita mikrobeja kuin sinibakteereja, Pitkänen kertoo.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinileväkukinnat ovat olleet nyt poikkeuksellisen runsaita Suomenlahdella sekä Saaristonmeren etelä- ja kaakkoisosissa. Myös järvillä on esiintynyt runsaita sinileväkukintoja. Eviran Vennerström kertookin, että olosuhteet ovat olleet sinilevien kannalta ”oikein optimaaliset”.

–Levät tarvitsevat muodostuakseen valoa, lämpöä ja ravinteita. Niitä on ollut nyt tänä vuonna erityisen paljon tarjolla. Vaikka Itämeren tilanne on ravinnekuormituksen osalta parantunut, niin silti siellä on edelleen paljon ravinteita tarjolla, Vennerström toteaa.

Pitkänen muistuttaa, että vettä, jossa on sinilevää, ei pitäisi juoda, päästää iholle tai hengittää esimerkiksi löylyvetenä. Sinilevävettä ei myöskään saisi käyttää syötävien kasvisten kasteluun. Pahimmillaan sinilevän hermomyrkyt voivat aiheuttaa hänen mukaansa maksavaurioita tai näköhäiriöitä.

–Yleensä oireet ovat varsin lieviä. On vatsaoireita, kuten vatsavaivoja tai ripulia. Sitten voi tulla iho-oireita, päänsärkyä ja flunssan kaltaisia oireita, Pitkänen sanoo Aamu-tv:ssä.

Vennerström kertoo, että lemmikeistä ”varsinkin koirat tykkäävät” rantaan ajautuvista levämassoista.

–Ne vähän haisevat, kun ne käyvät mätänemään ja koirat saattavat käydä siellä pyörimässä ja jopa syödä sitä. Silloin ne saavat suuria annoksia.

Jos koiralla alkaa oireilu, pitäisi Vennerströmin mukaan ottaa pikaisesti yhteys eläinlääkäriin. Jos koiran huomaa juovan vettä, jossa on sinilevää, voi sille antaa lääkehiiltä, joka sitoo bakteereja. Myös turkki on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä.

–Riippuen siitä, mikä myrkky on läsnä, niin oireet pikkaisen vaihtelevat. Hermomyrkkyjen kohdalla oireet alkavat nopeasti. Tunnin sisällä tai puolenkin tunnin sisällä tulee ensimmäiset oireet. Koira käy vaisuksi, kuolaa alkaa erittyä enemmän. Tärisee ja rupeaa oksentelemaan. Tajunnan tasokin saattaa heiketä. Maksamyrkyissä voi kestää pidempään, jopa päiviä, ennen kuin oireet alkavat esiintyä. Siihen liittyy väsymystä, oksentelua ja ripulia sekä yleiskunnon heikkenemistä, Vennerström sanoo Ylellä.