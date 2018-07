Hätääntyneitä viestejä saanut kansanedustaja jyrähtää hallitukselle: ”Vaarallinen Kela-kyytikaaos korjattava heti”

Kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.) vaatii hallitusta korjaamaan liikennepalvelulain sekoittamat Kelan taksikyydit. Kyydeissä on ollut ongelmia uuden lain tultua voimaan heinäkuun alusta.

Uudistuksen johdosta Kela-kyytejä ovat alkaneet välittää Kelan kilpailuttamat palveluntarjoajat. Kela kertoi heti heinäkuun alussa, että joillakin alueilla tilausvälityskeskusten puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa, eikä autoja ole ollut tarpeeksi. Välillä tilanne on ollut parempi ja Kela totesi toissa viikolla, että tilanne vaihtelee päivittäin.

Viime perjantaina Kela tiedotti, että Kela-taksien välitys toimi hyvin suurimmassa osassa Suomea. Kelan mukaan toissa viikolla tilatuista matkoista 98 prosenttia hoidettiin moitteettomasti. Myös puhelujen vastausajat olivat lähellä vaadittua tasoa.

Kansanedustaja Karimäki kertoo kuitenkin saaneensa paljon viestejä hätääntyneiltä ihmisiltä, jotka eivät ole saaneet ajoissa Kela-kyytiä hoitoon. Hän vaatii korjaamaan tilanteen heti ja puhuu vakavista puutteista Kelan korvaamissa terveydenhuollon matkoissa koko Suomessa.

–Tämä potilaiden terveyden vaarantava Kela-kyyti kaaos on korjattava! Syy tähän on heinäkuussa käyttöönotettu uusi järjestelmä, jonka taustalla on liikennepalvelulain uudistus ja sairausvakuutuslain muutos, Karimäki kirjoittaa Facebookissa.

–Esimerkiksi Uudenmaan alueelta tulleiden asukkaiden viestien mukaan järjestelyihin varattujen autojen määrä ei riitä alkuunkaan tarpeeseen. Pyörätuolilla liikkuvat tarvitsevat invataksia ja siihen asianmukaista kalustoa. Välillä Kela-kuljetukset sairaaloihin ovat peruuntuneet tai niitä on saanut odottaa useita tunteja. Tämä on hyvin vaarallista esimerkiksi syöpä- tai dialyysipotilaille.

Karimäki huomauttaa, että Kelan korvaamat matkat ovat välttämättömiä terveydenhoidon matkoja.

–Uudistus on vaarantanut myös vanhusten ja vammaisten hoitoon pääsyn. Tilanne on niin vakava, että siihen on puututtava pikaisilla ohjeistuksilla ja lainsäädäntömuutoksilla. Hallituksen on korjattava tilanne heti.

Karimäki kertoo jättäneensä viime maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mitä hallitus tekee Kelan korvaamien taksimatkojen turvaamiseksi, jotta ihmiset saavat ajoissa tarvitsemansa kyydit ja miten hallitus korjaa uudistustensa johdosta seuranneet puutteet Kela-kyytien toimivuudessa.

Kela kertoi heinäkuun alussa, että kuljetuksien peruuntumista suurempi ongelma on ollut tilausvälityskeskusten puhelinpalvelun ruuhkaantuminen, jonka vuoksi taksin tilaaminen ei ole onnistunut paikoitellen lainkaan. Kelan tekemän selvityksen mukaan isoimmat haasteet ovat liittyneet teknisiin ongelmiin, kuten puhelinjärjestelmien toimivuuteen ja autojen taksamittareiden ja muiden laitteiden päivityksiin.

Tilausvälitysyhtiöt ilmoittivat heinäkuun alussa, että palvelun käynnistyksessä on ollut ongelmia Lapin, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Muissa maakunnissa palvelu lähti tuolloin hyvin käyntiin.

Kela on aiemmin sanonut, että on valmis käyttämään välityskeskuksiin sopimusten mukaisia rangaistuksia, jos keskukset jättävät ajamatta asiakkaiden tilaamia kyytejä. Toissa viikolla Kela jätti reklamaation yhdelle tilausvälityskeskukselle.

– Odotamme, että palvelu saadaan sopimuksessa määritellylle tasolle ja se myös pysyy siellä. Yksikään asiakas ei saa jäädä palvelematta, sanoi vastaava suunnittelija Anne Giss tiedotteessa aiemmin.