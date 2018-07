Viljasadosta koko vuosituhannen heikoin – KL: ”Olen viljellyt vuodesta 1978, enkä näin huonoa kesää vielä kohdannut”

Viljasadosta on tulossa koko 2000-luvun pienin, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke). Viime viikolla julkistetun satoennusteen mukaan viljasato on kaikkiaan 2,8 miljardia kiloa, mikä on kolmanneksen pienempi kuin 2000-luvun suurin viljasato vuonna 2009 ja 18 prosenttia pienempi kuin viime vuonna.

Heikoin on ruissadon tilanne, joka jää peräti yli puolet, 57 prosenttia, heikommaksi kuin viime vuonna, 49 miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskuksen mukaan ruissato riittää vain puoleen kotimaisesta käytöstä. Vehnäsato, 565 miljoonaa kiloa, on sekin 30 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Ohrasato, 1 266 miljoonaa kiloa, jää 13 prosenttia ja kaurasato, 887 miljoonaa kiloa, on 12 prosenttia pienempi kuin viime vuonna.

Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Anneli Partalan mukaan viljasato jäänee yhtä pieneksi kuin katovuosina 1998–1999.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton Varsinais-Suomen johtokunnan puheenjohtaja Tapio Rintala on tilanteesta harmissaan. Hän arvioi, että viljasadon kannalta tilanne on pahin läntisessä Suomessa. Varsinais-Suomessa viljasato jää jopa 50–60 prosenttia tavanomaista pienemmäksi, ja myös Uusimaa sekä Pirkanmaa ovat nekin kehnon sadon aluetta.

–Olen viljellyt viljaa vuodesta 1978, enkä ole näin huonoa kesää vielä kohdannut. Kasvu lähti hyvin käyntiin keväällä, kun maa oli lämmin. Sitten kun vilja olisi tarvinnut kasvaakseen vettä, sitä ei satanut, Rintala sanoo Kauppalehdelle.

–Monella tilalla viljan laatu on niin heikko, ettei sitä kannata puida, vaan se niitetään ja käytetään tai myydään karjalle korsirehuksi, hän jatkaa.