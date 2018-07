Kiinteistönomistajat säikähtivät rajua veropiikkiä – Finanssineuvos tyrmää huolen: Jotkut vain ovat päässeet turhan vähällä

Kiinteistönomistajien asiaa ajava Kiinteistöliitto on ollut huolissaan kiinteistöverouudistuksesta ja pelännyt sen nostavan kiinteistöveroa roimasti. Finanssineuvos tyrmää huolet ja selventää Uudelle Suomelle, mistä uudistuksessa on kyse.

Valtiovarainministeriön vero-osaston finanssineuvos Elina Pylkkänen kertoo, että kiinteistöverouudistuksella haetaan tämän hetken oikeita verotusarvoja.

–Nykyinen arvostus on peräisin 70-luvun lopulta ja sen jälkeen on tapahtunut valtavasti suhteellisia hintojen muutoksia. Jotkut alueet ovat tulleet kalliimmiksi ja jotkut menettäneet arvoaan. Laissa määrätty arvostamisperiaate edellyttää, että arvot määrätään markkina-arvostuksen mukaan. Tässä ei tapahdu mitään odottamatonta ja yllättävää, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sekä talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen varoittivat kesäkuun lopulla Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan kiinteistöveron rivakasta noususta, joka uhkaa tapahtua uudistuksen yhteydessä. Heidän mukaansa mikään konkreettinen aineisto ei tue väitettä, jonka mukaan arvostusperusteiden muutos ei nostaisi kiinteistöveron kokonaistasoa.

– Uhkana on, että kiinteistö­veron taso on jyrkästi kasvamassa mentäessä kohti tulevaa vaalikautta. Olivat perusteet uudistuksen taustalla miten hyviä tahansa, kymmenillä prosenteilla kasvava, ellei peräti moninkertaistumaan lyhyessä ajassa pyrkivä kiinteistövero on kestämätön näkymä, he kirjoittivat lehdessä.

Pylkkäsen mukaan uudistus ei kuitenkaan ole veronkorotus.

–Kiinteistöveron kokonaistasoa ei koroteta. Veroilla kerätään edelleenkin sama määrä tuloja. Ei yhtään enempää. On todennäköistä, että verotusarvot nousevat ja jos näin käy, veroprosentteja alennetaan. Eli veron kokonaistaakka pysyy kiinteistönomistajilla samana.

Ovatko Kiinteistöliitosta esitetyt huolet siis täysin turhia?

–Siltä osin se ei ole turha, että on tietenkin joitakin kiinteistöjä, joilla on ollut väärä arvostus eli on arvostettu liian pieneksi. Ne, jotka nyt saisivat korotuksia, ovat maksaneet suhteessa muihin kiinteistöihin vähemmän kuin olisi pitänyt. Nyt se korjaantuu ja aletaan periä oikeudenmukaisempaa veroa, joka arvostamisperiaatteena on laissa säädetty.

Hän huomauttaa, että jotkut omistajat ovat päässeet turhan vähällä.

–Tämän omistajan kohdalla tapahtuu korjausliike. Vastaavasti jonkun toisen kohdalla tapahtuu toisin päin eli veroa joutuu maksamaan vähemmän. Kiinteistön omistajien välillä on vaihtelua, mutta alustavien laskelmien mukaan näyttää siltä, että kenelläkään ei juurikaan kohtuuttomasti korottuisi vero laisinkaan. Veroprosentteja alennetaan niin paljon, että korotus ei tule olemaan todennäköisesti kovinkaan korkea absoluuttisesti. Tässä on ollut turhaa pelottelua uudistuksen ympärillä.

–On todennäköistä, että esimerkiksi Helsingissä arvot nousevat kautta linjan ja silloin veroprosentteja lasketaan kautta linjan. Pienet muutokset ovat todennäköisiä. Tässä kohtaa korotukset eivät ole mitenkään hälyttäviä, Pylkkänen sanoo uudistuksesta.

Kiinteistöliiton Uudenmaan toiminnanjohtaja Mika Heikkilä puolestaan varoitti heinäkuun alussa Helsingin Sanomissa, että nykytiedon valossa kiinteistöveron taso on nousemassa merkittävästi joillakin alueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sekä todennäköisesti muissakin kasvukeskuksissa. Pylkkäsen mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

–Kunnilla tulee olemaan edelleenkin veron kokonaismäärä täysin sama kuin se tähänkin saakka on ollut. Nyt se vain kerätään oikeudenmukaisemmin eli heijastellen markkina-arvoa. Kunnilla on tietenkin oikeus määrätä veroprosenttinsa niin kuin tähänkin asti, mutta veroprosenttien vaihteluväliä tullaan alentamaan.

Hallituksen pöydällä kiinteistöveron alarajan pakkokorotukset eivät enää ole. Sipilän hallitus halusi alkujaan ohjata kuntia ottamaan enemmän verotuloja kiinteistöverosta keventääkseen työn verotusta, mutta pakkokorotukset peruttiin viime syksynä.

Pylkkäsen mukaan kunnat päättävät siitä, millä verolla taloutensa rahoittavat, ja kunta voi todellakin korottaa kiinteistöveroprosenttia. Kunta voi halutessaan itse päättää kerätä kiinteistöveroa enemmän ja kunnallisveroa vähemmän. Tällöin esimerkiksi pienituloiset arvokiinteistöjen omistajat voisivat ajautua hankaluuksiin. Pallo on siis kunnilla.

Kiinteistöliiton puolelta on hämmästelty myös tarkempien arvon määrittelytietojen ja vaikutusarvioiden puuttumista ja pelätty, että poliitikot joutuvat päättämään uudistuksesta sokkona. Pylkkänen huomauttaa, että uudistuksessa koko maa arvioidaan uudelleen kauppahintatietojen ja rekisteritietojen pohjalta, mikä vaatii paljon työtä, eikä vielä olla ”tietenkään” valmiita.

–Uudistus etenee hitaasti, koska työtä on valtavasti. Ei ole ollenkaan tarpeen olla huolissaan tässä vaiheessa. Ensi vuonna annetaan vasta lopullinen lakiesitys. Silloin on tiedossa kyllä, millaisia vaikutuksia on tulossa.

Uudistuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2020.