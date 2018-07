Keskusta riehaantui kyselystä – Kuntapäättäjä myrtyi: ”Sipilän hallitus on näivettänyt maaseutua”

Keskustalaiset poliitikot ovat kilvan hehkuttaneet Ylen kyselyä, joka kertoi valtaosan suomalaisista tukevan koko Suomen asuttuna pitämistä. Muista puolueista on jo näpäytetty keskustalaisia. Myös vasemmistoliiton kuntapoliitikko ärähtää asiasta blogissaan.

Ylen kyselyn tuloksia ovat hehkuttaneet muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk.), keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, keskustakonkari Mauri Pekkarinen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, joka tulkitsi maanantai-illan A-studiossa, että kansa antoi tukensa keskustalaiselle politiikalle.

Jo eilen muun muassa kokoomuksen Juhana Vartiainen ihmetteli Ylen kysymyksenasettelua gallupissa, jossa 79 prosenttia katsoi, että valtion pitää turvata palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna. Lue tarkemmin: Juhana Vartiainen näpäyttää kyselystä: ”Olisitko valmis maksamaan kaupungistumisen hidastamisesta?”

Myös vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö huomautti Twitterissä hiukan samasta asiasta.

– Jos kysytään, pitääkö valtion turvata palvelut koko maassa ihmisille, on selvää, että vastaus on kyllä. Sitä edellyttää perustuslakikin. Tämä yleiskysymys ei silti kerro siitä mikä on järkevää ja tehokasta aluekehitystä. Se vaatisi jo nyansseja. Turhaa riitelyä siis, Niinistö twiittasi maanantaina.

Nyt ärähtää vuorostaan vasemmistoliiton kunnallispoliitikko, Oulun varavaltuutettu Olli Kohonen, joka on Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja.

–Kepulaiset osoittivat kuitenkin tässä(kin) asiassa kaksinaamaisuutensa. Sipilän johtama hallitus on tehnyt politiikkaa, joka on näivettänyt maaseutua. Hallituksen hyvinkin horjuvalla pohjalla oleva sote-uudistus keskittäisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä palveluita maakuntakeskuksiin, Kohonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen toinen varapuheenjohtaja Kohonen on aiemminkin monesti kritisoinut Sipilän hallituksen ajamaa sote-uudistusta. Tuorein blogikirjoitus ei ole poikkeus.

–Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on väläytetty hyvinkin vahvasti jo lähes kymmenen terveyskeskuksen vuodeosaston sulkemista nimenomaan maaseutumaisista pitäjistä hallitus-soten myötä. On hyvä nostaa esiin myös keskustalaisen ministerin antama, nimeltään jo paljon puhuva keskittämisasetus, joka on uhka alueiden sinällään korkeatasoiselle erikoissairaanhoidolle. Sitä vaarantaa myös hallituksen politiikkaan kuuluva päivystysasetus, joka uhkaa nyt muun muassa Raahen sairaalan leikkaustoimintaa. Kyseistä asetusta kritisoi kuukausi sitten esimerkiksi Väyrys-veivauksen myötä tehtäväänsä noussut keskustalainen tuore kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.

Mattila on kritisoinut asetusta aiemmin myös Uudelle Suomelle. Lue myös: Keskustan tuleva kansanedustaja vastustaa hallituksen suunnitelmaa: ”Täysin keinotekoinen 30 minuutin raja”

Kohosen mielestä nämä pienet esimerkit kertovat siitä, että ”kepu pelaa kaksilla korteilla aluepolitiikassaan”.

–Ja esimerkiksi ministeri Bernerin liikennepolitiikka olisi vielä aivan oma lukunsa. Juhlapuheissaan ja somekommenteissaan puolue on mielellään syrjäseutujen tuki ja turva, mutta teot osoittavat toista. Toki myönteisetkin asiat tämän suhteen on nostettava esiin, kun syytä on. Esimerkiksi on hienoa, että Oulaskankaalla synnytetään tuoreen linjauksen myötä aiemmista uhkakuvista huolimatta ainakin vuoteen 2021 asti.

–En epäile sitä, etteikö lukuisa keskustalainen olisi aidosti huolissaan kasvukeskuksien ulkopuolisista alueista (eli kodeistaan), mutta reaaliteetit puolueen hyvin oikeistolaisesta politiikasta osoittavat usein vallan muuta, Kohonen näpäyttää.

