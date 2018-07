TS: Kela-kyydin hinta ei olekaan kaikkialla sama – 20e:n kyydissä jopa 4,83e:n ero

Kela-taksien hinnassa voi olla jopa 4,83 euron ero, vaikka molemmat mittarit näyttäisivät loppusummaksi 20 euroa, selviää Turun Sanomien tekemästä vertailusta.

Heinäkuun alussa voimaan tulleen Kela-taksiuudistuksen myötä asiakkaan omavastuu, eli korkein kyydistä maksama hinta, on 25 euroa. Tätä edullisemman kyydin asiakas maksaa itse, mutta Kela saa alueelliselta palveluntuottajalta alennusta taksoista. Alennusprosentit vaihtelevat 17 maakunta-alueella.

Suurimman alennusprosentin, 24,25 prosentti, saa Uudellamaalla, kun Etelä-Karjalassa alennusprosentti on pienin, 0,01 prosenttia. 20 euron kyydin hintaan muodostuu näissä maakunnissa 4,83 euron ero, kun Uudellamaalla Kela-taksi maksaa 15,15 euroa ja Etelä-Karjalassa 19,98 euroa.

Uudenmaan alennusprosentti on ylivoimaisesti suurin ja se on lähes kaksi kertaa isompi kuin seuraavaksi suurin Pohjanmaalla saatava 13 prosentin alennus. Etelä-Karjalan lisäksi alennukset jäävät pieneksi Kainuussa (alennusprosentti 0,04) ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (alennusprosentti 0,05), missä alennus 25 euron matkasta on alle 15 senttiä.

Manner-Suomessa maakuntia on 18. Kelan kilpailutuksessa oli yhdistetty Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat yhdeksi alueeksi.