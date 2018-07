”Hätkähdyttävä ja outo” sote-päätös Jyväskylässä: Potilaat tulivat ”liian kalliiksi” Pihlajalinnalle

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson näpäyttää Twitterissä Pihlajalinnan päätöksestä vetäytyä Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta. Sote-kokeilu osoittautui Pihlajalinnalle kannattamattomaksi.

Sote-uudistuksen valinnanvapausesitys on yhä eduskunnan käsittelyssä ja siitä on määrä äänestää syksyllä. Ei ole selvää, että esitys hyväksytään, sillä etenkin kokoomuslaisissa on epäilijöitä, ja kaksi kansanedustajaa on jo ilmoittanut äänestävänsä sitä vastaan, Elina Lepomäki (kok.) ja Susanna Koski (kok.).

Oppositio puolestaan on pitkin matkaa vastustanut äänekkäästi valinnanvapausesitystä, joka avaa yksityisille terveysyrityksille ison markkinan.

Keskisuomalainen kertoi viime viikolla, että Pihlajalinna vetäytyy valinnanvapauskokeilusta noin kaksi kuukautta etuajassa lokakuun lopulla. Pihlajalinna toteaa lehdessä, ettei voi jatkaa tappiollista toimintaa etenkään, kun sote-uudistuksen toteutuminen ei ole varmaa. Pihlajalinna koki, että valinnanvapauspalveluihin hakeutuvat etenkin paljon palveluita käyttävät henkilöt, joten Jyväskylän kaupungin määrittelemä hinta ei kata toiminnasta aiheutuvia kuluja. Lehden mukaan valinnanvapauskokeilun palveluntuottajien saama kiinteä hinta perustuu kaupungin terveyskeskusten kustannuksiin jaettuna koko kaupungin väestömäärällä.

Keskisuomalaisen mukaan Pihlajalinna halusi nostaa kapitaatiokorvauksia jo ennen kokeilun alkua ja Jyväskylän kaupunki nostikin korvauksia hieman kesäkuun alussa. Kokeiluun kuuluvat lehden mukaan poikkeuksellisen laajat sote-palvelut samaan aikaan, kun kapitaatiomaksu on alhaisimmillaan 94 euroa vuodessa.

–Nykyisillä korvauksilla tilanne on se, että yksityiset palveluntuottajat maksavat jyväskyläläisten perusterveydenhuoltoa, Pihlajanlinnan Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Teija Kulmala sanoi viime viikolla yhtiön tiedotteessa.

Kustannushaasteita uumoili jo keväällä myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, kun hän arvioi oman alueensa valinnanvapauskokeilun alustavia tuloksia Uudelle Suomelle. Lue tarkemmin: Soten ”prototyyppi” paljastaa: Uudet asiakkaat löytävät sote-keskuksiin – kustannukset kasvavat

Kapitaatiokorvausperusteet ja tarjolla olevien sote-palvelujen laajuus vaihtelevat eri valinnanvapauskokeiluissa ympäri Suomen. Pihlajanlinna jatkaa Tampereen ja Hämeenlinnan valinnanvapauskokeiluissa. Jyväskylän kokeiluun puolestaan jäävät Mehiläinen, Medics24 ja Terveystalo.

Vasemmistoliiton Andersson tulkitsee Pihlajalinnan vetäytymisen osoittavan opposition valinnanvapauskritiikin oikeaksi.

–Pihlajalinna vetäytyy valinnanvapauskokeilusta, koska paljon sairastavat potilaat tulivat liian kalliiksi kapitaatiokorvaukseen nähden. Selkeä osoitus siitä, kuinka kannustimet ohjaavat suuntaamaan palvelut mahdollisimman terveille, Andersson twiittaa jakaen Keskisuomalaisen tämän päivän pääkirjoituksen aiheesta.

Pääkirjoituskin tulkitsee vetäytymisen häpeätahraksi valinnanvapaudelle. Pääkirjoituksen mukaan päätös on ”hätkähdyttävä ja outo” ja pahimmillaan siitä tulee esimerkki, jolla voidaan todistaa yksityisen puolen epäonnistuminen.