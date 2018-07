Rohkea rakennusyrittäjä paljasti alansa kuplan: 80 prosenttia yksityisasiakkaista maksaa remontista liikaa

Yrittäjä Markus Koskinen Asua Groupista alkoi toimia alallaan uuden periaatteen pohjalta, mistä kaikki eivät pitäneet. Mahdollisimman suuri avoimuus paljasti rakennusalan kuplan.

Moni remontoija on tuskaillut asian kanssa. Mikä firma on luotettava, mikä on oikea hinta ja miten vertailen tarjouksia, joissa näkyy lähinnä vain loppusumma?

–Hyvä esimerkki on kylpyhuone–sauna-remontti. Sellaisen tekeminen maksaa asiakkaalle noin 14 tonnia, jos asiat menevät hyvin, Koskinen kertoo.

Koskisen mukaan alalta löytyy paljon yrityksiä, jotka tekevät tällaisia remontteja 19 000 eurolla.

–Nämä yritykset ottavat tonneja puhdasta katetta tuntikatteen päälle. Halusimme vähän aiheuttaa toimialalla liikehdintää, että näin ei voi enää nykypäivänä toimia.

Koskinen arvioi, että 80 prosenttia yksityisasiakkaista maksaa remonteista liikaa.

Avoimuuden lisäämiseksi Asua Groupissa päätettiin muutama vuosi sitten tilata oma älypuhelinsovellus, jonka avulla tärkeimmät työvaiheet voidaan dokumentoida asiakkaalle. Asiakas voi siis seurata remontin edistymistä kuvien avulla.

Sovelluksen avulla voidaan myös sopia lisätöistä, mikäli remontin edetessä paljastuu yllätyksiä. Lisäkulujen kuitit lisätään sovelluksen avulla myös asiakkaan nähtäväksi.

–Aiemmin nämä asiat sovittiin ­puhelimessa. Niistä saattoi tulla väärinymmärryksiä.

Työntekijät käyttävät sovellusta myös työaikojen kirjaamisen. Se vähentää paperitöitä.

–En halua olla roolissa, että soittelen työntekijöille, että miten menee. Sovellus mahdollistaa vapauden antamisen heille.

Alan sisällä Asua Groupin avoimuus ei ole kaikkia miellyttänyt.

–Varsinkin alkuaikoina reagoitiin vahvasti ja kysyttiin, että miksi paljastatte tämän kuplan.

Avoimuus on kuitenkin toiminut yrityksen eduksi. Pirkanmaalla yrityksen maine on kasvanut ja yritys on pystynyt palkkaamaan uusia työntekijöitä.

–Olemme pikkuhiljaa nousseet pienten poikien joukosta isojen poikien haastajiksi.

Koskinen kertoo, että Asua Group tekee ilmaiseksi käynnin remonttikohteessa. Tällä käynnillä ei pyritä myymään mitään, vaan neuvotaan ja kerrotaan, mitä kannattaa edellyttää muiltakin yrityksiltä tarjouksia pyydettäessä.

Asiakkaalle myös kerrotaan, mitä pahimmassa tapauksessa on edessä, jos rakenteista löytyy vaurioita ja mitä ne suurin piirtein kustantavat.