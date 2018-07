Saimaalla ”suuri huoli” avokaivoshankkeesta – ”Osoittaa nykyisen lain ongelmat”

Etelä-Savon maakunnassa vallitsee täysi epätietoisuus Heinäveden kaivoshankkeen mahdollisista vaikutuksista talouteen ja ympäristöön.

Matkailukohteena profiiliaan nostaneella Saimaan alueella suhtaudutaan hyvin kriittisesti brittiläisen kaivosyhtiö Beowulf Miningin suunnitelmiin avata grafiittikaivos Heinävedelle. Kaivoshankkeen lähellä on Heinäveden luonnonsuojelualue ja muun muassa Valamon ja Lintulan luostarit.

–On suuri huoli siitä, että hankkeesta syntyy negatiivisia vaikutuksia alueen imagolle, sanoo Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Maakunnissa, joita avokaivoshanke koskisi, on ryhdytty seuraamaan tarkasti, miten tilanne nyt etenee. Vaikka kaivoshanke on saanut vasta malminetsintäluvan alueelle, eli se on vielä suhteellisen alkutekijöissään, on suhtautuminen ollut negatiivista.

Esimerkiksi Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen on esittänyt Saimaan alueen maakuntaliitoille yhteistyötä, jotta kaivoshanke saataisiin torjuttua. Hanketta vastustamaan on perustettu myös Pro Heinävesi -niminen kansalaisliike.

Myös poliitikot ovat näkyvästi vastustaneet hanketta. Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra arvioi Etelä-Saimaassa Saimaan olevan ekosysteeminä niin herkkä, ettei sen kanssa pidä ottaa riskejä. Samalla kannalla on perussuomalaisten kansanedustaja, lappeenrantalainen Jani Mäkelä. Savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen (kok.) ja joensuulainen Krista Mikkonen (vihr.) ovat kertoneet vastustavansa kaivosta.

Helsinkiläinen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) on myös ottanut vahvasti kantaa sen puolesta, että kaivokselle ei myönnettäisi lupaa. Joensuulaislähtöisen Sarvamaan veli on Valamon luostarin munkki.

Huoli Saimaasta ja puhtaudesta nousee esiin myös Etelä-Savon maakuntajohtaja Mäkisen puheessa. Hän korostaa puhtauden olevan matkailuvaltti Saimaan alueella. Puhtaus, vesi ja metsät on myös kirjattu Etelä-Savon maakuntastrategiaan.

–Ympäristövaikutus on yksi erittäin suuri huoli, koska meillä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, millaiset potentiaaliset vaikutukset voisivat olla, Mäkinen sanoo.

Hän korostaa, että kun toistaiseksi vasta malminetsintä on käynnistynyt, ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi on ”aika mahdotonta”. Ensimmäistä konsulttiselvitystä odotetaan syyskuussa.

Heinävedeltä Beowulf Mining etsii Fennoscandian Resources -yhtiön kautta grafiittia, jonka kysynnän uskotaan kasvavan. Grafiittia käytetään muun muassa aurinkopaneeleissa ja akkuteollisuudessa esimerkiksi sähköautoissa.

Kaivosyhtiö on yrittänyt vastata huoliin järjestämällä toissa viikolla tilaisuuden hankesuunnitelmastaan. Mäkisen mukaan sieltä ei liiammin irronnut huolta helpottavia faktoja.

–Hyvin niukasti, tai ei oikeastaan laisinkaan vielä ollut tämän kaivosyhtiönkään puolelta mitään tietoa. Olemme aika tavalla epävarmuudessa tässä vaiheessa, Etelä-Savon maakuntajohtaja kertoo.

Hän harmittelee, kuinka kaivoshanketta on suunniteltu päättäjiltä piilossa jo hyvän aikaa.

–Tämähän osoittaa nykyisen lainsäädännön ongelmat siinä, että tutkimusta on hankkeesta tehty jo pitkään, mutta meillä ei ole ollut tietoa siitä. Tässä tullaan siihen keskusteluun ja vuoropuheluun asukkaiden ja maakunnan kanssa. Olisi tärkeää, että näistä saataisiin riittävän ajoissa tietoa, jotta voitaisiin käydä avointa keskustelua, Mäkinen sanoo.

Kun kaivoshanke ainakin näin alkuvaiheessa herättää vastustusta, millaisia mahdollisuuksia maakunnalla olisi torpata se? Mäkisen mukaan suoria keinoja ei olekaan. Läpihuutojuttu kaivoshanke ei silti ole. Hankkeessa joudutaan vielä puimaan muun muassa maakunnan kaavoitusta, ympäristölupaa ja kaivoslakia.

–Ensinnäkin meidän täytyy saada paljon enemmän tietoa asiasta. Toiseksi on katsottava, mitkä ovat oikeudelliset keinot ja kolmantena on tällainen voisiko sanoa yleiseen mielipiteeseen liittyvä vaikuttaminen, Mäkinen sanoo.

