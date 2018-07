Venäjän puolustusministeri uhkasi Suomea ”vastatoimilla” – Tutkijat radiossa: Itärajalle lisää joukkoja

Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa ja asejärjestelmäasiantuntija Arto Pulkki arvioivat Ylen Ykkösaamussa, että Venäjä lisännee joukkojaan Suomen vastaisella rajalla.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu nosti tiistaina Moskovassa pitämässään puheessa esille Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen toukokuussa tekemän sopimuksen puolustusyhteistyöstä. Shoigun tulkinnan mukaan mahdollistaa Suomen ja Ruotsin täyden osallistumisen Naton sotilasharjoituksiin. Vastavuoroisesta Nato saa Shoigun mukaan rajoittamattoman pääsyn Suomen ja Ruotsin ilmatilaan sekä aluevesille.

Puolustusministeri Shoigu katsoo, että tämä pakottaa Venäjän vastatoimiin.

Salomaa korostaa, että mistään ”kesäpuheesta” ei ollut kyse.

–Todennäköisesti Venäjä siirtää lisää joukkoja lähemmäksi Suomen rajaa ja mahdollisesti sijoittaa pysyvästi ohjusaseistusta meidän rajojemme tuntumaan, Salomaa toteaa Ylellä.

Asejärjestelmäasiantuntija Pulkki on Salomaan kanssa samoilla linjoilla, mutta arvioi, että todellinen syy joukkojen lisäämiseen Suomen itärajan tuntumassa ei ole puolustusyhteistyösopimus.

–Venäjä lisää joukkojaan meidän rajamme tuntumaan, mutta syy siihen on varsinaisesti arktinen alue. Me olemme Venäjälle sen paras ja turvallisin naapuri. Heillä ei ole minkäänlaista olettamusta, että Suomi muodostaisi minkäänlaista sotilaallista uhkaa. Mutta jos Suomi liittyy esimerkiksi Natoon, niin on selvää, että jo retorisista syistä he joutuvat siihen jollakin tavalla vastaamaan, Pulkki sanoo.

Pulkin mukaan Shoigun puheessa menivät sekaisin Naton isäntämaasopimus ja toukokuussa allekirjoitettu puolustusyhteistyösopimus, joilla ei hänestä ole ”mitään tekemistä keskenään”.

–Siinä meni vellit ja puurot varsin iloisesti sekaisin joko tarkoituksella tai vahingossa, Pulkki kertoo Ykkösaamussa.

Myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kiinnitti huomiota Shoigun asiavirheisiin, joiden hän arvioi tuskin olleen väärinymmärryksiä. Hän korostaa Iltalehdessä, että Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen sopimus ei anna Yhdysvalloille tai Natolla oikeutta käyttää Suomen maa-, meri- ja maa-aluetta.

–En voi kuvitella, etteikö niin korkean tason toimija, kuin Shoigu on, tietäisi mikä on Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen linja. Tässä tapauksessa kysymys oli tällaisesta keskustelupuheenvuorosta, jolla haluttiin vähän provosoida Suomea, Kanerva sanoo.