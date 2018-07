Sisäministeri: ”Ajatus EU:n yhteisestä raskaan kaluston reservistä harkinnan arvoinen”

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.)pitää moniviranomaisyhteistyötä tärkeänä EU-tasolla. Hän nostaa esimerkiksi parhaillaan muun muassa Ruotsissa ja Kreikassa riehuvat maastopalot sekä Euroopan puolustuksen ja rajavalvonnan kehittämisen.

–Ajatus EU:n yhteisestä raskaan kaluston reservistä on minusta hyvinkin harkinnan arvoinen, Mykkänen toteaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän korostaa, että ilmaston lämpeneminen tullee lisäämään metsä- ja maastopaloja jatkossa.

–Eurooppa tarvitsee entistä nopeampaa ja parempaa pelastuskykyä suurpaloissa. Samalla on muistettava, että suurpalot leimahtavat tyypillisesti muutaman helleviikon aikana eri puolilla Eurooppaa. Olisiko EU:n kaluston pitänyt viime viikonloppuna palvella Kreikassa vai Ruotsissa? Varmaankin molemmissa, mutta johtopäätös on minusta myös se, että pelkästään EU-kaluston varaan yksikään jäsenmaa ei voi pelastusvalmiuttaan rakentaa. Jäsenmailla on ensisijainen vastuu omien pelastusvalmiuksiensa ja -varautumisensa kehittämisestä, ministeri huomauttaa.

EU:n nimiin hankittava erityiskalusto voi Mykkäsen mukaan olla vain hyvä lisä.

–Jos se saa jäsenmaat laiskaksi omassa varautumisessaan, mennään ojasta allikkoon, hän toteaa.

Euroopan puolustuksen ja rajavalvonnan kehittämisessä mietitään EU:n oman kapasiteetin rakentamista hyvinkin samantyyppisistä syistä kuin nyt sammutustoiminnan osalta.

–Jos EU:n omaa kapasiteettia päädytään vahvistamaan, on meidän suomalaisten rooli varmistaa, että sitä käytetään tehokkaasti kaikkiin tarpeisiin - kuten Suomen omassa kalustossa jo teemme, Mykkänen kommentoi.

–Olen puhunut Suomessa paljon moniviranomaisyhteistyön tärkeydestä, joka pätee myös esimerkiksi kalustohankintoihin. Valtion resursseja on pystyttävä käyttämään monipuolisesti eri toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Sama moniviranomaisyhteistyö olisi tärkeää omaksua myös EU-tasolla, hän jatkaa.

Mykkänen kehuu lisäksi Suomen toimintaa metsäpalojen sammutuksessa.

–Meillä on tehty monia asioita oikein: metsäautotieverkon ylläpidossa on onnistuttu. Se paitsi rajoittaa paloa, auttaa pelastajia pääsemään sammutuspaikalle nopeasti. Metsänhoito, kuten lohkoaminen, harvennukset, alhainen palokuorma eli metsien nuori-ikä ja mäntyvaltaisuus ovat myös seikkoja, jotka vähentävät suurpalon vaaraa. Rakkaat tuhannet järvemme ja lampemme ovat avain nopeaan helikopteriavusteiseen sammutukseen, kun lähes aina löytyy muutaman kilometrin päästä vettä kopterien jättisaaveihin ja paloautojen säiliöihin imettäväksi.