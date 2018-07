”Valiokunnissa keskustelun taso on yleensä paljon korkeampi kuin julkisissa täysistunnoissa” - Juhana Vartiaiselta tukea ryöpytetylle talousnobelistille KL:ssä

Pitkän uran taloustieteilijänä tehneen kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mielestä poliittisen päätöksenteon avoimuudesta voi olla suurtakin haittaa.

MIT-yliopiston professori Bengt Holmström herätti huomiota sanottuaan Helsingin Sanomien haastattelussa, että politiikasta on tullut liian läpinäkyvää.

Taloustieteen Nobeliksikin kutsutun Ruotsin keskuspankin taloustieteen Alfred Nobelin muistopalkinnon voittaneen Holmströmin mukaan kansalaiset eivät ymmärrä politiikan kokonaisuuksia ja yliarvioivat omaa tietämystään.

Holmströmin kommentit saivat toimittajat ja politiikan tutkijat puolustuskannalle. Esimerkiksi Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen piti Holmströmin ajatuksia "käsittämättömänä elitisminä”.

Juhana Vartiaiselta löytyy kuitenkin ymmärrystä Holmströmin näkemykselle.

–Ei olisi ollenkaan pahasta, että hän kehittelisi näitä ajatuksia vähän pidemmälle. Holmström on oikeassa siinä, että joiltain osin avoimuudesta voi olla suurtakin haittaa, Vartiainen sanoo

Vartiainen ottaa valiokuntatyöskentelyn esimerkiksi avoimuuden rajoittamisen hyödyistä.

–Valiokuntatyöskentely ei ole julkista. Se on todella arvokasta, koska valiokunnissa keskustelun taso on yleensä paljon korkeampi kuin julkisissa täysistunnoissa. En tiedä, tarkoittiko Holmström juuri tämän kaltaista ilmiötä, mutta mielestäni hän on tästä näkökulmasta oikeassa, Vartiainen sanoo.

Vartiaisen mukaan täysistunnot ovat pääosin kansanedustajien puhetta omille yleisöilleen median kautta.

–Niihin tulee sellainen teatraalisen performanssin elementti, ja se on tällaiselle tutkimusmaailmasta tulevalle ja argumentointia rakastavalle aika piinallista. Se ei vie asioita eteenpäin.

Vartiaisen mukaan on oikein, että kansalaiset kuulevat ja näkevät, mitä eduskunnassa tehdään. Julkiset täysistuntokeskustelut antavat siitä kuitenkin väärän ja vinon kuvan.

Politiikan tutkijatkaan eivät välttämättä ole väärässä.

–Tässä on luotu vähän keinotekoista vastakkainasettelua. Politiikan tutkijat voivat olla tietystä näkökulmasta oikeassa, että avoimuutta tarvitaan. Holmström on puolestaan oikeassa siitä, että joiltain osin avoimuudesta voi olla myös haittaa, Vartiainen sanoo.

