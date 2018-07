Jan Vapaavuori bulevardeista: ”Isoja vahinkoja ei pääse syntymään, kun edetään asteittain ja vaiheittain”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) linjaa, että bulevardisoinnissa on edettävä vaiheittain.

–Yritetään, aloitetaan helpoimmasta, kokeillaan ja katsotaan onnistutaanko. Isoja vahinkoja ei pääse syntymään, kun edetään asteittain ja vaiheittain ja muutetaan matkan varrella tarvittaessa suuntaa. Paikalleen ei kuitenkaan voi jäädä. Eteenpäin on päästävä. Kaupunki kasvaa joka päivä. Ihmisille pitää saada asuntoja ja maailmaa varjella ilmastonmuutokselta. Ja liikkumaan pitää päästä sujuvasti, kaikilla liikennevälineillä, hän kommentoi kiisteltyä aihetta blogissaan lauantaina.

Pormestari muistuttaa, että Helsingin kasvu jatkuu koko ajan. Viime vuonna pääkaupungin väkiluku kasvoi yli 8 000:lla.

–Tarvitaan tuhansittain uusia asuntoja, palveluita ja erilaista infraa. Tämä pitää pystyä tekemään kestävästi ja tavalla, joka kestää aikaa. Tehtävä ei ole helppo. Siksi siihen pitää suhtautua ennakkoluulottomasti ja erittäin kokonaisvaltaisella otteella. Rakennetaan jonnekin muualle ei epämääräisyydessään ole mikään vaihtoehto. Taidetaanpa kaikkia muitakin esillä olevia vaihtoehtoja vastustaa, olipa sitten kyse Malmin lentokentän alueesta tai täydennysrakentamisesta. Käytännössä näitä kaikkia tarvitaan, Vapaavuori toteaa.

Samalla hän muistuttaa, että kaupunkibulevardeissa kyse on visiosta, kuten yleiskaavoissa aina.

–Matka on pitkä, toteutus ratkaisee, eikä kaikkia suunnitelmia välttämättä koskaan toteuteta. Osa bulevardeista ei ole edes yleisellä yleiskaavatasolla vielä saanut lainvoimaa.

Helsingin viime vuonna hyväksytyssä strategiassa on linjattu, että bulevardisoinnissa edetään vaiheittain. Vapaavuoren mukaan bulevardisointi aloitetaan vähiten vastustusta herättäneestä Vihdintiestä.

–Tämänkin suunnittelu vie aikansa. Se miten Vihdintien osalta onnistutaan, vaikuttaa luonnollisesti jatkoon. Onnistuneita ratkaisuja kannattaa monistaa, mahdollisista epäonnistumisista ottaa opiksi. Samalla ihmiset niin Helsingissä kuin muuallakin hahmottavat paremmin mistä oikein on kyse. Kaikissa tapauksissa kyse on vuosikymmenten prosessista.

Vapaavuoren mukaan bulevardit ovat esillä olleista vaihtoehdoista varteenotettavimpia.

–Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on nyt paljon vartijana. Ensimmäisten ratkaisujen on oltava onnistuneita monestakin tulokulmasta. Kyse on myös keskeisistä sisääntuloväylistä maan pääkaupunkiin, joten toteutuksen tulee nauttia luottamusta muuallakin kuin Helsingissä. Kaikenlainen fundamentalismi on aina pahasta. Niin bulevardien kiihkeä kannattaminen kuin vastustaminenkin vie väistämättä ojasta allikkoon.

Helsinki on suunnitellut moottoriteiden ja muiden sisääntuloväylien muuttamista asuinkaduiksi eli niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi helmikuussa merkittäviä osia uudesta yleiskaavasta, jonka kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt syksyllä 2016. Samalla tyrmättiin Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän muuttaminen asuinkaduiksi. Hallinto-oikeuden mukaan suunnitellut bulevardit eivät täytä valtakunnallisia vaatimuksia sujuvan liikenteen järjestämisestä. Myös liito-oravien leviäminen on aiheuttanut ympäristöhaasteita suunnitelmien toteuttamiselle.

Helsingin Sanomien kyselyn mukaan 54 prosenttia pääkaupunkiseutulaisista ja 51 prosenttia uusmaalaisista kertoo vastustavansa niiden rakentamista. Noin neljäsosa vastaajista oli bulevardien rakentamisen kannalla.